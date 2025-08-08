CHP'li Gökçen duyurdu: CHP'nin yeni komisyona önereceği isim belli oldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, HalkTV'de katıldığı programda, İYİ Parti için ayrılan üç üyelik kontenjanın doldurularak Komisyonun 51 üyeye tamamlanması için AKP, CHP ve DEM Parti'den birer üye daha katılması önerisi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı belirlediğini açıkladı.

Gökçen, komisyondaki üye katılımına ilişkin şöyle konuştu:

"İlk başta 51 kişiden oluşuyordu bu komisyon. Ve bütün siyasi partilere belli bir kontenjan dahilinde oransal temsil aşağı yukarı dayanılarak üyeler belirlenmiştir. Gönül isterdi ki bütün siyasi partilerin katılabileceği, hassasiyetlerin giderilebildiği, bugüne kadar gelen sürecin daha şeffaf işletildiği, müzakerelerin daha fazla arttırıldığı bir dönem yaşasaydık da keşke başka bir parti yerine Meclis Başkanlığı partilere yazı yazmasaydı da bu koltuklar nasıl oldu olacak diye düşünülmeseydi. Çünkü asıl mesele koltukları doldurmak değil toplumsal barışı inşa etmeye çalıştığımız böyle bir süreçte bütün siyasi partilerin kaygısı, eleştirisi, sorusu olan toplumun her bir katmanının görüşünün dile getirilebildiği ve bu hassasiyetlerin karşılanabildiği bir ortamın oluşması. Maalesef olamadı İYİ Parti komisyona katılmama kararı aldı. Bu kararlarına saygı duyuyoruz. Kendi kararlarıdır. Meclis Başkanının takdirinde hangi siyasi partilere hangi kontenjanlar verileceği belli olmuştu. Bu bir kişilik kontenjan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istendiği için Genel Başkanımız da Ankara Milletvekilimiz Sayın Umut Akdoğan'ı belirledi. Umut Akdoğan çok çalışkan bir arkadaşımız, kendisi hukukçu ve bizim Demokrasi ve Adalet Komisyonumuzda yaptığımız çalışmalara benzer şekilde daha önce aslında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de de çalışmalar yapılmıştı. Hatta Demokratik Güç Birliği 2004 yılında yapılmıştı. Hatta o zamanlar SHP Gençlik Kollarında aldığı başkanlık görevi sebebiyle önceki dönem genel başkanımız Sayın Karayalçın'la beraber o dönem çok yakından takip etmişti. O yüzden Sayın Akdoğan'ın o dönemki tecrübelerini de buraya aktarması doğru olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirecek.

CHP ve DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, "İYİ Parti için ayrılan üç üyelik kontenjanın doldurularak Komisyonun 51 üyeye tamamlanması" önerisinde bulunmuştu. Kurtulmuş'un bugün yapılacak toplantıda bu öneriyi de komisyona sunması bekleniyor. Buna göre, oylamada talebin kabul edilmesi halinde komisyona, AK Parti, CHP ve DEM Parti’den 1’er üye daha katılacak. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün yaptığı basın açıklamasında talep kabul edildiği takdirde DEM Parti'nin yeni komisyon üyesinin İstanbul Milletvekili Celal Fırat olacağını açıklamıştı.