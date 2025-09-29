CHP'li Günaydın'dan Tengioğlu'nun tahliyesine tepki!

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı.

Tengioğlu, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından Tengioğlu'nun tahliyesine, "Genel Başkanımız Özgür Özel’e saldıran müptezel serbest. Bariyerli alana onu sokan ve azmettirenlere yönelik bir adım bile atılmadı. Tıpkı önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran at hırsızı ve saldırıyı ustaca planlayanlarda olduğu gibi. Yarına kalır, yanına kalmaz" ifadeleriyle tepki gösterdi.