CHP'li Günaydın paylaştı: İşte 'itirafçı' Hüseyin Gün'ün AKP'lilerle yan yana fotoğrafı!

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, casus olduğu iddia edilen Hüseyin Gün ve tutuklu TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'Siyasal Casusluk' suçundan bugün itibariyle kamu davası açıldı.

İddianamede İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İmamoğlu’nun “örgüt lideri” sayıldığı iddianame, itirafçı Hüseyin Gün’den ele geçirilen belgeleri merkezine aldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hüseyin Gün'ün AKP’li isimlerle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Günaydın, şunları yazmıştı:

"Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında casusluk iddianamesi hazırlanmış. İlk üçünü ben tanırım. Dördüncüsünü de siz iyi tanırsınız!"

Fotoğrafta ise eski Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, eski bakan Kürşat Tüzmen ve MİT Başkanı İbrahim Kalın gibi isimler yer alıyor.

Söz konusu fotoğrafı daha önce CHP milletvekili Veli Ağbaba Plan ve Bütçe Komisyonu'nda göstermiş ve şunları söylemişti:

"Bir insana yapılacak en büyük hakaret casusluktur. Ekrem İmamoğlu’yla fotoğrafı olan Hüseyin Gün’ün fotoğrafı. Burada AK Parti’nin bütün yetkili insanları var. Bunlara niye bir işlem yapılmıyor? AK Parti’ye hak, bize günah diye bir anlayış var. Bu anlayışı reddettiğimizi söylemek istiyoruz. Biz belediye başkanımıza, cumhurbaşkanı adayımıza güveniyoruz. Bunun bir siyasi operasyon olduğunu görüyoruz ve tüm dünyada ibretle izleniyor bu. Ayrıca bir de bir taraftan İngiliz casusu olarak suçlanıyor, diğer taraftan İngiliz Başbakanı kırmızı halılarla ağırlanıyor. Hakikaten ilginç bir dönemi hep beraber yaşıyoruz."