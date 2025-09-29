CHP'li isimden Tarım ve Orman Bakanlığı'na tepki: 'Bu bakanlık ülkenin geleceğini heba etmiştir'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazıl açıklamada, "Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 10 ayrı konuda kusurlu bulunduğunu" ifade etti.

Adem, şunları kaydetti:

"Sayıştay raporu, aslında hepimizin yaşadığı gerçeği belgelerle ortaya koydu: Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımı yönetmiyor, sadece günü kurtarıyor. Ortaya çıkan tabloyu birkaç ‘bulgu’ kelimesiyle geçiştiremeyiz. Bunlar, bu ülkenin tarımına, gıdasına, suyuna, köylüsüne, üreticisine ve tüketicisine karşı yapılmış ağır ihmaller ve telafisi mümkün olmayan yanlışlardır."

"KÖYLÜNÜN HAKKI OLAN KAYNAKLAR KAYBOLMUŞ"

"Bakın, raporun ortaya koyduğu gerçekler ortadadır: Arazi kullanım planları yapılmamış. Bu nedenle verimli tarım toprakları plansızca kayboluyor, Türkiye ithalata bağımlı hale getiriliyor. Gıda güvenliği için zorunlu planlar ve raporlar yok. Soframıza gelen ekmeğin, sütün, etin güvenliği bakanlığın umurunda değil. Mera gelirleri takip edilmemiş. Köylünün hakkı olan kaynaklar kaybolmuş, kırsal üretim çökmeye bırakılmış. Balıkçı barınakları amacı dışında kullanılmış. Kamu malı, denetimsiz biçimde birilerinin rant alanına dönüşmüş. Kooperatif kredilerinde gerçek rakamlar gizlenmiş. Çiftçinin borç gerçeği kamuoyundan saklanmış, üretici yalnız bırakılmış. Bakanlık kendi verdiği borçların kaydını bile tutmamış. Kimlere, neye göre, hangi şartla kaynak aktarıldığı belirsiz. Toplu sözleşme ödemeleri keyfi biçimde genişletilmiş. Kamu maliyesi zarar ettirilmiş, eşitsizlik yaratılmış."

"HALKIN GIDASINI DENETİMSİZ BIRAKAN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Bütün bunlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo nettir: Bu bakanlık çiftçinin alın terine sahip çıkmamış, halkın sofrasını korumamış, ülkenin geleceğini heba etmiştir. Bu sadece muhasebe hatası değildir. Bu; üretimden, emekten, alın terinden kopmuş bir zihniyetin belgesidir. Çiftçiyi kaderine terk eden, üretimi dışa bağımlı hale getiren, halkın gıdasını denetimsiz bırakan bir anlayışla karşı karşıyayız."

"BİZ BUNA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu raporların takipçisi olacağız. Her bir ihmali, her bir usulsüzlüğü kayda geçiyoruz ve hesabını soracağız. Çünkü mesele sadece Sayıştay’ın satır aralarına sıkışmış bulgular değil; mesele milyonlarca üreticinin, köylünün, tüketicinin, emekçinin yaşamıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı, görevini yerine getirmediği her gün, bu ülkenin geleceğinden çalmaktadır. Biz buna seyirci kalmayacağız. Tarımı ayağa kaldırmak, gıdayı güvence altına almak, köylünün hakkını teslim etmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."