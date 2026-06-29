CHP’li Karasu, emekli intiharlarına dikkat çekti: ‘Umutsuzluk ve sosyal çöküşün acı tablosu’

AKP’nin politikalarının yarattığı derinleşen ekonomik kriz ve yaşam pahalılığı, yaş almış yurttaşları da ağır bir yoksulluğun içine sürükledi. TÜİK verilerine göre, 2016-2025 yılları arasında 60 yaş ve üzerindeki 6 bin 51 yurttaş yaşamına son verirken, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son veren yaş almışların sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı. CHP’nin seçilmiş Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “AKP'nin yarattığı kara düzen, ömrünü çalışarak geçiren milyonlarca insanı emeklilik döneminde açlık, yoksulluk ve umutsuzlukla baş başa bıraktı” dedi. Türkiye'de emekli aylıklarının açlık sınırının çok altında kaldığını anımsatan Karasu, milyonlarca emeklinin geçinebilmek için yeniden çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Yaşam maliyetlerinin her geçen gün arttığını, sosyal devlet anlayışının ise tamamen ortadan kaldırıldığını ifade eden Karasu, ekonomik çıkmazın yaş almış yurttaşları derin bir yoksulluğa sürüklediğini vurguladı.

'10 YILDA 6 BİN 51 YAŞ ALMIŞ İNTİHAR ETTİ'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) intihar istatistiklerine dikkat çeken Karasu, verilere göre aynı dönemde 295 yurttaşın “geçim zorluğu” sebebiyle intihar ettiğini anımsatarak 2016 yılında 60-75 yaş ve üzerindeki yaş grubunda 512 kişinin, 2025 yılında aynı yaş grubunda 663 yurttaşın intihar ettiğini söyledi.

'AKP KORUYAMADI'

Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karasu, “Emekli aylığı bir lütuf değildir; yıllarca dökülen alın terinin, ödenen primlerin ve verilen emeğin karşılığıdır. Ne var ki bugün iktidar, kendi yarattığı ekonomik çöküşün faturasını işçiye, emekçiye, emekliye, kamu emekçisine ve toplumun geniş kesimlerine keserken; bir avuç ayrıcalıklı kesimi bu yükün dışında tutmayı tercih etmektedir. Türkiye'nin hangi iline, hangi ilçesine, hangi mahallesine giderseniz gidin, mevcut emekli aylıkları insan onuruna yaraşır bir yaşamı sağlamaya yetmediği gibi, en temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmemektedir” dedi. Ekonomik nedenlerle yaşanan intiharlardaki artışın dikkat çekici olduğuna işaret eden Karasu, “2016 yılında ‘geçim zorluğu’ nedeniyle yaşamına son veren 60 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 25 iken, 2025 yılında bu sayı 36'ya çıktı. Bu rakamlar sadece bir istatistik değil; yıllarca alın teri döken insanların çaresizliğinin, umutsuzluğunun ve sosyal çöküşün acı tablosudur” ifadelerini kullandı.

'KADERİNE TERK EDİLDİLER'

Emekli aylıklarının düşüklüğüne dikkat çeken Karasu, “Türkiye’de emeklilik artık dinlenme ve huzur dönemi olmaktan çıkmış, hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, ilaçlarını alamıyor, faturalarını ödeyemiyor, torunlarına harçlık veremiyor. Yıllarca bu ülkeye emek vermiş insanlarımızın AKP’nin yarattığı yoksulluk düzeni nedeniyle yaşamlarından vazgeçmek zorunda kalması kabul edilemez. Hiç kimse ömrünün dinlenme döneminde, geçim derdiyle yaşamına son vermeyi düşünecek noktaya sürüklenmemelidir” diye konuştu.

'İKTİDAR DUYARSIZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlar ve artan emekli intiharlarına ilişkin verdiği soru önergelerini de yanıtsız bıraktığını belirten Karasu, “Bu durum bile, iktidarın emeklileri yüz yüze bıraktığı acı tabloyu görmezden geldiğinin en açık göstergesidir. Emekliler yaşam mücadelesi verirken, bazıları çaresizlik içinde hayatına son verirken, sorumluluk makamında bulunan Bakan'ın Meclis denetiminden kaçması kabul edilemez. Millet adına sorduğumuz sorulara yanıt verilmemesi emeklilerin yaşadığı sorunların çözümüne değil, üzerinin örtülmesine hizmet etmektedir” dedi.