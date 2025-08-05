CHP'li Murat Emir'den komisyonda dikkat çeken açıklama: 'Hiçbir alt kimliğe saplanmaksızın...'

TBMM'de siyasi parti üyeleri, yeni süreç kapsamında kurulan komisyonun ilk toplantısı için bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmaları ile başlayan komisyonda siyasi parti temsilcileri açıklama yaptı.

CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Murat Emir söz aldı. Emir, anayasa ve kimlik temelli siyasete ilişkin vurgu yaptı.

"UMUYORUM Kİ HALKIMIZIN BEKLEDİĞİ ADIMLARI ATMAKTA BAŞARILI OLURUZ"

Murat Emir, “Kürt sorununa dair, en yakıcı sorunların tartışılacağı, konuşulacağı ve sonuç üretileceği çözümler aranacağı yegane mekan elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu yüce Meclisimizdir. Yüce meclisimizde her sorunumuzu büyük bir açıklıkla milletimizin önünde, şeffaflıkla, demokratik bir kültürle herkesi kucaklayarak, herkesi kapsayarak, kimseyi geride bırakmayarak konuşmak, bu zeminleri yaratmak son derece değerlidir. Biz bu komisyonu bu yönüyle değerli buluyoruz ve umuyorum ki bu komisyon çalışmalarında da demokratik, eşit toplum yaratma, Kürt sorunu dahil acil ve yakıcı sorunlarımıza somut çözümler üretme noktasında başarılı çalışmalara imza atarız ve halkımızın beklediği kimi adımları atmakta başarılı oluruz” dedi.

Anayasa’nın çiğnendiği bir dönemden geçildiğini ifade eden Emir, “50 yılı aşkın süredir ağır bedellerde ödediğimiz ve artık kurtulmak istediğimiz, sonsuza denk bitirmek istediğimiz bu sorunumuzla ilgili olarak elbette ki güvenlik güçlerimizin bugüne kadar yaptığı mücadele ama onun yanında da Meclisimizin açması gereken kimi siyasi adımları burada açıklıkla tartışmaktan ve gerektiğinde el ele vermekten çekinmeyiz" dedi.

"TÜRK-KÜRT HİÇBİR ETNİK YAPI AYRIMI YAPMAKSIZIN..."

Emir, "Ama burada önemli olan toplumsal barışa katkı verecek şehit analarının ve gazilerin gözünün içine bakabileceğimiz ama bundan sonra daha güçlü, daha demokratik, daha eşit, daha adil bir Türkiye yaratmak konusunda da Türk-Kürt hiçbir etnik yap ayrımı yapmaksızın Alevi Sünni hiçbir mezhep ayrımı yapmaksızın veya hiçbir alt kimliğe saplanmaksızın yeni bir Türkiye yaratmak konusunda adımlar atmaktır. Bizim görevimiz bu olmalıdır. Ama değerli arkadaşlar Anayasa'nın rutin olarak çiğnendiği bir düzenden geçiyoruz. Anayasa çiğnenmektedir” ifadelerini kullandı.