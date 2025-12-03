CHP’li Mustafa Adıgüzel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: Sözlerine açıklık getirmeli

CHP’de “siyaseten arınma” çağrısı yapan milletvekilleri arasında yer alan ancak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşmayan Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yeni çözüm süreci kapsamında yaşanan gelişmeleri; Kılıçdaroğlu’nun çözüm süreci kapsamında partisine yaptığı çağrıyı ve DEM Parti-CHP arasında son dönemde yaşanan gerilimi Cumhuriyet’e değerlendirdi. CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını doğru bulduğunu belirten Adıgüzel, Kılıçdaroğlu’nun “daha fazla sorumluluk alma” temalı sözlerine değinerek “Sayın Kılıçdaroğlu paylaştığı bir kısa video ile bu konuda tam olarak ne ifade etmek istediğine bir açıklık getirmeli veya buna imkan verilmelidir. Evet, CHP süreçte daha fazla insiyatif almalıdır. Ama muhatap İmralı değil Kürt halkı veya sivil temsilcileri olmalıdır. Bunlar, Meclis’te DEM, cezaevinde Demirtaş’tır” ifadelerini kullandı.

'KÜRT HALKI EDİRNE’Yİ DİNLİYOR'

DEM Parti’nin son dönemde CHP’ye yaptığı eleştirilere tepki gösteren Adıgüzel “İstanbul seçimleri dahil, Kürt halkı ve seçmeni İmralı’yı değil, Edirne’den gelen sesi dinlemiştir. Şimdi böyle bir tabloda DEM adres değiştirmiştir. DEM yetkilileri CHP’yi suçlayacağına kendi güzergahına bakmalıdır. CHP’nin yıllardır sivil siyaseti savunduğunu ve bu nedenle DEP’ten DEM’e sivil temsiliyet için katkı verdik. Hatta bizzat Cumhur paydaşları tarafından bu nedenle ‘DEM’lenmek’ ile tanımlandırıldık. DEM de, perspektifini terör yerine sivil çözüm olarak takdim etti. Şimdi gelinen noktada DEM kendisine açılan alanı terör örgütü liderine teslim etmemelidir” diye konuştu.

YENİ İTTİFAK ÖNERİSİ

CHP lideri Özgür Özel’in “Stocholm Sendromu” ifadeleriyle ne demek istediğini de açıkladığını anımsatan Adıgüzel “Bu konuda benim Sayın Genel Başkanın sözleri üzerinde bir ifadem olamaz. Ama DEM yetkilileri genel başkanı eleştirmeden önce, geçmişte ‘sivil siyaset’ derken, bugün süreçte ‘aktör değil aracı’ durumuna evrilen kendi durumlarını gözden geçirmelidir öncelikle” dedi. Yeni dönem için yeni bir öneri de getiren Adıgüzel “Türkiye önümüzdeki süreçte CHP-MHP-DEM ittifakını, İhvansız Türkiye siyasetini konuşmalıdır. Önümüzdeki günlerde ABD’de siyasal İslam’ın İhvan ayağının da terör örgütü listesine alınacağına hareketle, Türkiye yeni Ortadoğu denkleminde çevresi ile içerde de Cumhuriyet değerleri ile barışık için barışı ve refahı öncelikleyen yeni bir denkleme ihtitacı vardır. Bu aslında 2015’de ortaya konmuş, fakat iç ve dış müdaheleler ile engellenmiş doğru bir perspektiftir. Doğru açılım budur. Kürt demokratlar, Milliyetçi demokratlar, Sosyal demokratlar vardır. Liberal demokratlar da isterse katılabilir. Bu denklemde yeri olmayan tek siyasal İslam ve onun Türkiyedeki temsilcisi AKP ve devleti bir ahtapot gibi saran tarikat cemaat uzantılarıdır” çağrısını yaptı.