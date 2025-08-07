CHP’li Mustafa Yavuz’dan 'derin yoksulluk' tepkisi: 'Bu bir kader değil, tercihin sonucudur'

CHP 25. Dönem Milletvekili adayı siyaset bilimci Mustafa Yavuz, “derin yoksulluk” içinde yaşayan milyonlarca yurttaşın görmezden gelindiğini belirtti.

Yavuz açıklamasında, derin yoksulluğu şu sözlerle tanımladı:

“Derin yoksulluk, insanların açlık sınırının altında, en temel haklarına dahi erişemediği; sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla iç içe geçmiş, insan onurunu zedeleyen bir yaşam biçimidir.”

Türkiye’de giderek daha fazla insanın sadece yoksullukla değil, derin yoksullukla baş başa bırakıldığını ifade eden Yavuz, çocukların aç yattığını, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini söyledi. Elektrik ve su gibi en temel hizmetlere erişimin kesildiğini, eğitim ve sağlığın ise birçok yurttaş için artık bir hayal olduğunu vurguladı.

Siyaset kurumuna da sert eleştiriler yönelten Yavuz, “Ülkeyi yöneten iktidar da, sorumluluktan kaçan muhalefet de suskun. Herkesin gözü önünde yaşanan bu insani krize karşı ya görmezden geliyorlar ya da günü kurtarmaya dönük göstermelik adımlar atıyorlar” dedi.

Yavuz açıklamasını, “Derin yoksulluk bir kader değil, bir tercihin sonucudur. Ve bu tercih, sessiz kalan herkesin ortak sorumluluğudur” ifadeleriyle tamamladı.