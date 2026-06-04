CHP’li Remzi Kazmaz'dan liyakat ve adalet çağrısı: 'Bir yanda koltuk için susanlar, diğer yanda vatan için konuşanlar'

CHP tabanından 'mutlak butlan' kararına tepkiler sürüyor.

CHP’nin seçilmiş Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Remzi Kazmaz, 'mutlak butlan' kararıyla birlikte Türkiye’de hukuk, demokrasi, liyakat ve toplumsal vicdanın ağır bir sınavdan geçtiğini belirterek, “Onur satılmaz, ilke pazarlık konusu yapılamaz” sözleriyle dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamasında insanların karakterlerini belirleyen temel unsurun haksızlıklar karşısındaki tutumları olduğunu ifade eden Kazmaz, toplumların kritik dönemlerde iki farklı tavırla karşı karşıya kaldığını belirtti.

"BİR YANDAN KOLTUK İÇİN SUSANLAR, DİĞER YANDAN VATAN İÇİN KONUŞANLAR"

Bir kesimin çıkarları uğruna sessiz kalmayı tercih ettiğini, diğer kesimin ise hak, hukuk ve adalet mücadelesi verdiğini kaydeden Kazmaz, “Bir yanda koltuk için susanlar, diğer yanda vatan için konuşanlar var. Bir yanda menfaatini korumak için eğilenler, diğer yanda halkın onurunu korumak için dimdik duranlar var” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yaşanan sorunların temelinde ahlaki ve kurumsal bir aşınma bulunduğunu savunan Kazmaz, “Toplumların çürümesi bir anda olmaz. Önce dil çürür, sonra ahlak, hukuk ve kurumlar çürür. En sonunda insan çürür. İnsan çürüdüğünde ise haksızlık olağanlaşır, adaletsizlik gündelik hayatın bir parçası haline gelir” değerlendirmesinde bulundu.

Hukukun üstünlüğünün yerini gücün hukukuna bıraktığını, liyakat yerine sadakatin öne çıktığını ileri süren Kazmaz, ekonomik ve sosyal sorunların giderek derinleştiğini belirtti. Emeklilerin, gençlerin, çiftçilerin ve emekçilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Kazmaz, bu tablo karşısında sessiz kalmanın yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ahlaki bir tercih olduğunu söyledi.

Tarih boyunca baskı dönemlerinde hakikat ve adalet mücadelesi verenlerin bulunduğunu ifade eden Kazmaz, “Birileri susarken birileri konuşmuş, birileri eğilirken birileri direnmiştir. Tarih hiçbir zaman zulmün yanında duranları onurla yazmamıştır” dedi.

Kazmaz, açıklamasını, “Korkunun değil cesaretin, çıkarın değil ilkenin, suskunluğun değil hakikatin egemen olduğu bir ülke hedefiyle mücadele etmeye devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.