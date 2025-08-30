CHP’li Rızvanoğlu’ndan su krizi açıklaması: ‘Melen çürütülüyor, Sazlıdere feda ediliyor’

TBMM’de su krizine ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Türkiye’nin hızla geri dönülmez bir felakete sürüklendiğini söyledi. Krizden yalnızca iklimin değil, yanlış siyasi tercihler ve ihmallerin sorumlu olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, “Bu iktidar suyu yönetemiyor” dedi. İstanbul özeline değinen Rızvanoğlu, Ömerli Havza Planı’nın yıllardır bekletildiğini, Melen Barajı’nın çürütüldüğünü ve Sazlıdere Barajı’nın Kanal İstanbul uğruna feda edildiğini söyledi. Konuşmasını çözüm önerileriyle bitiren Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

“Su yönetimindeki karmaşayı bitirerek, kurumlar arasındaki yetki kavgasına son vererek mümkün. Tüm paydaşların uzlaştığı, güçlü bir ‘Su Kanunu’ çıkararak mümkün. Yerel yönetimlere yetki vererek, havzaları ranttan koruyarak mümkün. Başka bir su politikası; havza ölçekli, bütüncül planlarla uyumlu biçimde, su ve atık su master planlarına göre yürütüldüğünde mümkün. Salda’yı, Burdur’u, Tuz Gölü’nü, Seyfe’yi kurutmadan, sulak alanları yeniden canlandırarak mümkün. Başka bir su politikası, havzalardaki kirliliği durdurarak, tarımda doğru ürün planlamasına geçerek mümkün. Tasarruflu sulama ile su israfını yarı yarıya azaltarak mümkün. Başka bir su politikası… Sazlıdere’yi, Terkos’u, tüm su havzalarını koruyarak; Kanal İstanbul gibi suyu yok eden projeleri tarihe gömerek mümkün.”