CHP'li Şahbaz'dan 'kenevir düzenlemesi'ne tepki: 'Halkı uyuşturucu bataklığına sürükleyecek'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’daki kenevir düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Zeliha Aksaz Şahbaz, şunları kaydetti:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Kenevir düzenlemesi ile güçlü bağımlılık yapan psikoaktif maddeler içeren kenevirin 'ilaç etkin maddesi' üretimi amacıyla yetiştirilmesi sınırı kaldırılarak 'tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri' elde edilmesi şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu şekilde kenevirin geniş bir yelpazede üretiminin ve kullanımının önü açılmaktadır. Bu ürünlerin neler olacağına, hangi kriterle ve dozajda ruhsat verileceğine, bunu kimin belirleyeceğine dair açıklık da getirilmemiştir. Kenevirin üretiminin yaygınlaşması dahil olduğumuz uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Ülkemizde milyonlarca madde bağımlısı olduğu, AMATEM ve ÇEMATEM’lerin ne kadar yetersiz olduğu, Sağlık Bakanlığının bağımlılıkla ilgili bütçesinin çok düşük olduğu ve hiç kullanılmadığı da göz önüne alındığında tehlikenin boyutları ortaya çıkacaktır. Bu düzenleme, halkı biraz daha uyuşturucu bataklığına sürükleyecektir."