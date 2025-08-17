CHP'li Şahbaz'dan Murat Çalık için 'cezaevinde kalabilir' raporu veren Adli Tıp Kurumuna tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp Kurumunun verdiği “cezaevinde kalabilir” raporuna ilişkin “Adli Tıp Kurumu artık bağımsız bir sağlık kurumu olmaktan çıkmış, iktidarın sopasına dönüşmüştür. Üniversite hastanelerinin raporlarını, uzman hekimlerin görüşlerini ve tam teşekküllü tetkikleri yok sayarak siyasi iradenin talimatlarıyla ‘ölüm raporları’ üretmektedir” ifadesini kullandı.

Şahbaz, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp Kurumunun verdiği "cezaevinde kalabilir" raporunun tıp biliminin değil, iktidarın talimatlarının ürünü olduğunu belirtti.

Şahbaz, şunları kaydetti:

"Kan kanseri ve tükrük bezi kanseri gibi üç ağır hastalığı atlatmış, 20 kilo üzerinde kilo kaybetmiş, bağışıklık sistemi çökmüş bir insana ‘cezaevinde yaşayabilir’ demek, vicdanı yaralayan, insanlığa aykırı bir karardır. Bu rapor, siyasi iktidarın muhalifleri susturmak için hasta mahpusları ölüme terk ettiğinin en açık kanıtıdır.

Adli Tıp Kurumu artık bağımsız bir sağlık kurumu olmaktan çıkmış, iktidarın sopasına dönüşmüştür. Üniversite hastanelerinin raporlarını, uzman hekimlerin görüşlerini ve tam teşekküllü tetkikleri yok sayarak siyasi iradenin talimatlarıyla ‘ölüm raporları’ üretmektedir. Bugün bu kurumda konuşan tıp bilimi değil, sarayın siyasi dili olmuştur.

“ÇALIK’IN CEZAEVİNDE TUTULMASI, HUKUKUN DEĞİL, SİYASİ İNTİKAMIN SONUCUDUR”

Henüz iddianamesi bile yazılmamış bir insana aylarca, hatta yıllarca ceza çektirmek, ‘tutuklu yargılama’ adı altında infaz uygulamaktır. Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde tutulması, hukukun değil, siyasi intikamın sonucudur. Hakem hastanelerden alınmış onlarca rapora rağmen dosyanın Adli Tıp’a yönlendirilmesi, siyasi iktidarın yargıyı araçsallaştırdığının somut göstergesidir.

“BÜTÜN TOPLUMA VERİLMİŞ BİR GÖZDAĞIDIR”

Hasta mahpusları tedavi hakkından mahrum bırakmak, onları ağır tecrit koşullarında ölüme sürüklemek; Anayasa’ya da uluslararası sözleşmelere de insanlık onuruna da aykırıdır. Mehmet Murat Çalık hakkında verilen karar, yalnızca bir kişiye değil, bütün topluma verilmiş bir gözdağıdır.

"İKTİDAR ONLARI SESSİZ BİR İNFAZA MAHKUM ETMEKTEDİR"

Bugün cezaevlerinde yüzlerce hasta mahpus ölüme terk edilmiştir: Ayşe Barım, Muhittin Böcek, Sarıyer’in eski belediye başkanı ve daha niceleri, hükümlü ya da tutuklu olmalarına bakılmaksızın, ağır hastalıklarına rağmen cezaevinde tutulmaktadır. Devletin görevi bu insanları yaşatmakken, iktidar onları sessiz bir infaza mahkum etmektedir. Bizler susmayacağız. İktidarın hasta mahpusları ölüme terk eden bu zulüm politikalarını teşhir edecek, her koşulda sağlık hakkını, yaşam hakkını savunacağız."