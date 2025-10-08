CHP’li Tanrıkulu'dan 'Kobani Davası' açıklaması: 'Demirtaş ve Yüksekdağ bu davanın rehineleridir'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda DEM Parti grubunun TBMM Başkanlığına sunduğu "Kobani kumpas davasındaki hukuksuzlukların ve AİHM kararlarının uygulanmamasının yaratacağı tahribatların araştırılması" başlıklı önergesi üzerine konuştu.

Kobani Davası’nın sisyasi bir dava olduğunu dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"BUGÜN ÜZERİNE KONUŞTUĞUMUZ KOBANE DAVASI BİR SİYASİ KUMPAS DAVASIDIR"

"Bugün üzerine konuştuğumuz Kobane Davası bir siyasi kumpas davasıdır. Bu dava sonuçta bir siyasi talimatla, bir siyasi kararla açılmıştır. O siyasi karar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aittir. Böyle açılmıştır. Eğer bugün bu dava sonuçlanacaksa istinafta sonuçlanmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vereceği kararla sonuçlanacaktır. İşin doğrusu budur. İşin esası da budur. Dolayısıyla istinaf, yargılamalar hikayedir.

Neden hikayedir? Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu davayla ilgili olarak, Erdoğan'la Sayın Demirtaş'la ilgili konuştuğu sözleri bir çıkartın. Ne anlama geldiğini bilirsiniz. AİHM kararı çıkmış, 'gereğini yapacağız' demişsiniz ve ardından bu dava olmuş . Ne zaman oldu? 4 Ekim, 6 Ekim 2014. Peki bu soruşturma ne zaman başladı? 2018! Selahattin Demirtaş'ın ifadesi ne zaman alındı? 2019. Bu kadar vahim olaylar olacak, bu kadar vahim iddianamede yazıldığı gibi dört yıl boyunca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir işlem yapmayacak. Buna kim inanır? Bana söyler misiniz? Kim inanır buna?"

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ, FİGEN YÜKSEKDAĞ VE SİYASETÇİLER BU KUMPASIN REHİNELERİDİR"

"2016 yılında Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak burada dokunmazlık kaldırılmış. Bütün soruşturma dosyaları ilgili savcılıklara gönderilmiş. Kobane Davasıyla ilgili olarak tek bir evrak yok. Sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahte evrak üretmiş. O sahte evrakı burada göstermiştim. O evrakla Selahattin Demirtaş ve Milletvekili olan şüphelileri soruşturmaya dahil etmiş. Sonra siz ne yapmışsınız? O Başsavcıyı Yargıtay üyesi yapmışsınız.Bir davanın iddianamesi o kadar bin sayfa olmaz. Bir mahkeme kararı otuz iki bin sayfa olmaz. Bir mahkeme kararı bir yılda yazılmamalılık yapılmaz. gerçekten biraz vicdanınız varsa utanmalısınız. En az tabirle söylüyorum yani. Bu bir siyasi kumpas davasıdır. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve siyasetçiler bu kumpasın rehineleridir. Bunların bilinmesi lazım."

"AYNI SİYASİ KARARLARLA, AYNI HUKUKSUZLUKLARLA VE AYNI AKTÖRLERLE ŞİMDİ AYNI ŞEYİ CHP'YE YAPIYORSUNUZ"

"Eğer bugün bir süreç varsa o zaman ne işleri var şimdi cezaevinde? Peki bu kararda şiddetle ilgili bir eylem mi var? Bir hüküm mü var? Yok. Yıllarca konuştunuz, kullandınız Yasin Börü dediniz. Onun anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bununla ilgili mahkumiyet kararı mı var? Yok. O zaman niye hapiste ? Mitingde konuşma yapmış, cenazeye gitmiş. Bunun dışında bir şey var mı? Bakın, dokuz yıldır insanlar hapiste. Şimdi aynı şeyi CHP'ye yapıyorsunuz.

O dönem bitti, yeni dönem başladı. Aynı siyasi kararlarla, aynı hukuksuzluklarla ve aynı aktörlerle, aynı yargı aktörleriyle yapıyorsunuz. Sizi bir kez daha buradan uyarıyorum. Bu döner dolaşır sizin başınıza bela olur. Aynı yargı mensupları sizin başınıza bela olur. O yüzden bir kez daha söylüyorum, bundan vazgeçin. O siyasi kararı verdiniz. O siyasi kararı geri alın."