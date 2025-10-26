CHP'li vekiller Ekrem İmamoğlu için Çağlayan'da... Sezgin Tanrıkulu: 'Eğer iddialar gerçek olsaydı bu operasyona gerek duymazlardı'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla, "casusluk" soruşturması kapsamında ifadesinin alınacağı İstanbul Adliyesi’ne gitti.

Tanrıkulu, burada yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile partisinden birçok milletvekilinin de adliyede bulunduğunu belirtti.

Partisinin çağrısı üzerine yurttaşların da dışarıda bulunduğunu anlatan Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın ifadelerinin alınacağını anımsattı.

"Saçma sapan işler gerçekten" diyen Tanrıkulu, "casusluk" ile ilgili basına yansıyan iddialar bulunduğuna işaret etti.

"EĞER İDDİALAR GERÇEK OLSAYDI BUGÜN BU OPERASYONA GEREK DUYMAZLARDI"

Tanrıkulu şöyle devam etti:

"Ama hiçbir bağlamı yok. Bir illiyet bağı yok. Bunca zaman aradan geçmiş, neden şimdi? Bir taraftan iddianamenin yazıldığı söyleniyor. Ama diğer taraftan böyle bir iddiayla, pazar günü, bütün adliye tatil edilerek hiçbir şüpheli, yani başka suçlardan şüpheliler buraya getirilemiyor bugün. Başka hiçbir avukat buraya alınamıyor Çağlayan Adliyesi’ne. Ve bütün yollar olağanüstü güvenlik önlemleriyle kapatılmış durumda, yüzlerce zırhlı araç var. Gerçekten başka görevlerde olması gereken binlerce polis memurları var. Neymiş? Ekrem İmamoğlunu buraya getirecekler. Böyle büyük bir algıyla, saçma sapan bir iddiayla beyanına başvuracaklar.

Eğer bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nu içeride tuttukları iddialar gerçek olsaydı veya kamuoyunu ikna edebilecek bulgular olsaydı bugün bu operasyona gerek duymazlardı. Buradayız. Bütün milletvekillerimiz burada. Takip edeceğiz ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağım.”