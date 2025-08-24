CHP’li vekillerden saha raporu: 'Halk erken seçim istiyor'

Yaz dönemi saha çalışmaları kapsamında Türkiye’nin farklı illerine giden CHP’li vekiller, toplumun ortak beklentisinin “erken seçim” olduğunu söylüyor. Özellikle emeklilerden “Hayatımız boyunca boşa çalışmışız. Emeğimizin değeri yokmuş” gibi şikayetler dinlediklerini belirten vekiller “Herkes tüm adaletsizlikler için hemen sandık gelsin istiyor” diyor.

Ege bölgesinde saha çalışması yapan vekiller ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişiyle ilgili “İnsanlar arasında ‘Bir yasa çıkarın da oy hırsızlığı olmasın’ diyenler bile var” gözlemini paylaşıyor.

Yaz dönemi saha çalışmaları kapsamında Türkiye’nin farklı illerine giden CHP’li vekiller, sokakta dinlediklerini Cumhuriyet’e anlattı.

Bu hafta Kırşehir’deki çalışmalara katılan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, özellikle tarım ve hayvancılık konusunda şikayetler dinlediklerini belirtti. Kırşehir’de yeni maden arayışlarının zaten susuzluk çeken üreticilere sorun yaratacağını belirten Yaman, “Buranın temel üretimi nohut, mercimek bitme noktasına gelmiş. Hayvancılıkta en ciddi sorun şap hastalığı. Birçok Anadolu ilinde olduğu gibi gençler şehri terk etmiş. Emekli nüfus çok yoğun. Tüm Türkiye’de arkadaşlarımız da muhtemelen aynı şeyleri dinliyor. Özellikle emeklilerin büyük bir isyanı var. Kendilerini değersiz hissediyorlar. ‘Buranın vatandaşı olmamıza rağmen kendimizi değersiz hissediyoruz. Hayatımız boyunca boşa çalışmışız. Emeğimizin değeri yokmuş’ gibi şeyler söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Yurttaşlara “Bir talebiniz var mı?” diye sorduklarını da aktaran Yaman “Herkes ‘Erken seçim istiyoruz’ diyor. Bu iktidar değişmediği sürece uygulamaların değişmesi mümkün değil. Çözümü seçimde görüyorlar” diye konuştu.

‘OY HIRSIZLIĞI OLMASIN’

Muğla’daki saha çalışmalarına katılan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin burada da yankılandığını aktardı. İnsanların Çerçioğlu’na yönelik sitemlerini anlattığını belirten Ceylan “Kanun teklifi verilmesini isteyen bile var. ‘Milletvekili, belediye başkanı oy hırsızlığı yapmasın. Bunun önüne geçin. Bizim verdiğimiz oyun anlamı kalmıyor’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Aydın’da yapılan saha çalışmalarına katılan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da Çerçioğlu’nun geçişiyle ilgili “İnsanlar Çerçioğlu’na özellikle CHP adayı olduğu için oy verdiklerini söylüyor. Güvenerek oy verdikleri belediye başkanının, bu kadar eleştirdiği bir partiye geçmesini olumsuz karşılıyorlar. Ama CHP’ye desteklerinin her zaman devam ettiğini söylüyorlar. Çarşıda, pazarda bizi gördüklerine çok sevindiklerini söylediler” diye konuştu.

AYDIN’DA 4 BİN CİVARI YENİ KATILIM

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Çerçioğlu’nun AKP’ye katılımı sonrası belediyede “CHP’den istifa et, işine devam et; yoksa işten çıkarılacaksın” baskısı oluşturulduğunu aktardı. Çerçioğlu’na tepkiler sonrası partiye üyelik başvuruları da geldiğini aktaran Saatçı, yaklaşık 4 bin yeni üyenin partiye kaydolduğunu söyledi. Saatçı “Aydın tarihinin en büyük mitinginin ardından tüm saha çalışmalarımıza devam ediyor, milletin iradesine göz koyanlara karşı Aydın olarak seçimleri bekliyoruz” dedi.