CHP lideri Özel, 23 Nisan nedeniyle koltuğunu 10 yaşındaki Dora’ya verdi

Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:32

Güncelleme: 23.04.2024 - 16:57

Meclis’teki ziyaretler kapsamında Özel, makam odasında koltuğunu geçen hafta Bilkent Üniversitesi’nde gittiği söyleşide tanıştığı 10 yaşındaki Dora Mimaroğlu’na devretti.

Dora Mimaroğlu’nun Bilkent Üniversitesi konservatuarında beşinci sınıf öğrencisi olduğunu vurgulayan Özel, “6 yıldır keman çalıyor. Beni 23 Nisan konserlerine davet etti. Türkiye’deki bütün belediye başkanları vardı. Onların yanında birazcık kaldım, hemen Dora’nın konserine geldim. Çok güzel bir konser izlerken Dora bu sefer de ‘23 Nisan’da koltuğu istiyorum’ dedi. Ben de ‘Olur tabii’ dedim. Şimdi bu koltuğu Dora’ya devretmek üzere burada. Ben çok dolaştığım için çok koltukta oturmuyorum ama sen geleceksin diye alışayım dedim” ifadelerini kullandı.

KOLTUĞU DORA'YA DEVRETTİ

Bu koltukta daha önce Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de oturduğunu söyleyen Özel, “Buyurun Sayın Genel Başkanım. Koltuk sizin” diyerek koltuğu Dora’ya teslim etti. Dora’ya anayasayı da gösteren Özel, “Bu hepimizin uyması gereken anayasamız. Arka tarafta Meclis’in nasıl çalışması gerektiğini söyleyen İçtüzüğümüz. Takılınca buna bakıyoruz” dedi. Dora da koltuğa oturduktan sonra “23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk’ün biz çocuklara dünyada benzeri olmayan eşsiz bir armağanıdır. Bu sebeple kıymetli Atamızı huzurunuzda bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyorum. İleride sizlerden bayrağı devralacağız. O zaman geldiğinde bugünkü gibi geçici bir devir teslim olmayacak. İşte o an geldiğinde bizlere çok güzel bir miras bırakmanız için çocuk gözümle hangi konulara yoğunlaşmanız gerektiğine dair sizlere birkaç konu başlığı vermek istiyorum. Okuluma yetenek sınavı ile girdim. Ben yeteneği keşfedilmiş şanslı çocuklardanım ancak ülkemizde bu şansı bulamamış ve nice keşfedilmemiş yetenekler olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğitim hakkına kavuşması ve her çocuğun içindeki cevherin keşfedilmesi için eğitim seferberliği başlatılmasına inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.

"TEMİZ DÜNYA BIRAKIN"

23 Nisan günlerinde sıkça söylenen Bir Dünya Bırakın şarkısının sözlerine atıfla “Bize içinde yaşayacağımız temiz bir dünya bırakın” diyen Dora, şunları kaydetti:

“Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için insanlarda gerekli farkındalıkları şimdiden oluşturun. Çocuklar dünyaya gelirken anne ve babalarını seçemiyorlar, her ailenin imkanları farklı ancak devletimiz gerekli adımları atarak eğitimde, sağlıkta, beslenmede ve bunun gibi bir çok alanda tüm çocuklara eşit imkanlar sağlamalıdır. Eşit imkanlara sahip olmak temel bir insan hakkıdır. Son olarak Ulu Önder Atatürk’ün de söylediği gibi, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur’ sözünüze vurgu yapmak istiyorum. Sanata ve sanatçıya gereken değer verilmelidir. İsmimi unutmayın ve beni izlemeye devam edin.”