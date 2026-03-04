CHP lideri Özel, il başkanlarıyla ihraç tartışmalarını değerlendirdi: ‘Açıktan eleştiri doğru değil’

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarını açıkladıktan sonra il başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda partinin son açıkladığı seçim vaatlerinin topluma nasıl anlatılacağı, bundan sonra devam edecek saha çalışmaları ve partinin yeni üye kampanyası ele alındı. Bunun yanında il başkanları kendi illerinde yaşadıkları sıkıntıları da paylaştı.

Toplantıda parti yönetimine yolsuzluk suçlaması üzerinden “arınma” çağrısı yapan eski ilçe başkanlarının disiplin sürecinin de gündeme geldiği öğrenildi. Bu kapsamda il başkanlarının “disiplin sürecine bir eleştiri getirmediği, parti içi eleştirilerin parti organları içinde yapılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yaptığı” aktarıldı. CHP lideri Özel’in de “ihracı öncelemeyen” bir tavırda olduğu ve “Kesinleşen bir şey yok. Yüksek Disiplin Kurulu itirazları inceleyecek” dediği belirtildi. İhraçlara sosyal medya hesabından tepki gösteren milletvekilleriyle ilgili de konuştuğu belirtilen Özel’in “Eleştiriyi sosyal medyadan, açıktan yapmak doğru değil” görüşünü paylaştığı kaydedildi.

HEM MİTİNGLER HEM SAHA

Öte yandan Özel, dün yine saha çalışmalarını değerlendirmek için CHP genel merkezinde Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Özel’in grup konuşmasında yaptığı “mücadele” ve “iktidar planı hazırlığı” vurgularına değinen CHP kurmayları “Yine haftalık mitinglerimiz devam edecek bir yandan da artık politika kurullarımız sahaya inecek. Politika kurulu başkanlarımız da il başkanlarımızla bir araya geldi. Başkanlarımıza vaatlerimizin özetini çıkaran bir metin sunduk. Bu metni artık illerinde anlatacaklar. Üye sayısını artırmaya çalışacaklar. Hem mücadelemiz sürecek hem de ülkeyi yönetebileceğimizi, sorunları bildiğimizi ve çözümün bizde olduğunu göstereceğiz” dedi.

Bu kapsamda CHP lideri Özel bu hafta sonu önce Karaman’da haftalık il mitingini gerçekleştirecek. Özel 8 Mart’ta da Dünya Kadınlar Günü için Eskişehir’de olacak. Özel, yeni haftada ise 9 Mart’ta başlayacak İBB Davası’nın ilk gününde İstanbul’da olacak ve davayı takip edecek. Ayrıca dava boyunca CHP, Silivri’de süreci takip edecek. Bu kapsamda milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri nöbetleşe bir şekilde Silivri’de bulunacak.