CHP lideri Özel, yangın için Bolu’ya gitmeden önce il başkanlarıyla konuştu
Özel’in, 79 kişinin can verdiği facia öncesi, “CHP artık iktidar için geri sayıma geçiyor, bir yol haritası çiziyor” içerikli bir açıklama yapacağı öğrenildi.
CHP lideri Özgür Özel, yaşanan yangın faciası için Bolu’ya gitmeden önce İstanbul’da partisinin il başkanları ile basına kapalı toplantı yaptı. Toplantıda Özel’in salı günü yapmak istediği ancak yangın sonrası iptal ettiği grup toplantısıyla ilgili il başkanlarına bilgi verdiği öğrenildi.
Yargı üzerinden muhalefete yapılan baskılara karşı bir yol haritası açıklamayı hedeflediği belirtilen Özel’in başkanlara, “‘CHP artık iktidar için geri sayıma geçiyor, bir yol haritası çiziyor’ içerikli bir açıklama yapacaktım. Cumhurbaşkanı adayımızı nasıl belirleyeceğimize dair ipuçları da dahil her şey olacaktı. Ancak şimdi yangın dışında konuşmak istemiyorum” dediği belirtildi.
EYLEM ÖNERİLERİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ı hatırlatan partililer, “Mitingler, yürüyüşler önerildi. ‘Sadece halkın gündemini konuşalım’ diyenler oldu. ‘İstanbul’da toplanalım’ diyenler oldu. Ancak şu an öncelik Bolu’da” bilgisini paylaştı. Başkanlar, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili de “Birden fazla yöntem olacak gibi anlıyoruz. Mesela daha önce parti üyelerine sorulması, anketlere bakılması gibi şeyler söylemişti” yorumunu yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- Otel personeli, bile bile gelen faciayı anlattı
- İmzasını unuttu, istifaya çağırdı!
- Ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı