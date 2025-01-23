CHP lideri Özel, yangın için Bolu’ya gitmeden önce il başkanlarıyla konuştu

Yayınlanma: 23.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 04:00

CHP lideri Özgür Özel, yaşanan yangın faciası için Bolu’ya gitmeden önce İstanbul’da partisinin il başkanları ile basına kapalı toplantı yaptı. Toplantıda Özel’in salı günü yapmak istediği ancak yangın sonrası iptal ettiği grup toplantısıyla ilgili il başkanlarına bilgi verdiği öğrenildi.

Yargı üzerinden muhalefete yapılan baskılara karşı bir yol haritası açıklamayı hedeflediği belirtilen Özel’in başkanlara, “‘CHP artık iktidar için geri sayıma geçiyor, bir yol haritası çiziyor’ içerikli bir açıklama yapacaktım. Cumhurbaşkanı adayımızı nasıl belirleyeceğimize dair ipuçları da dahil her şey olacaktı. Ancak şimdi yangın dışında konuşmak istemiyorum” dediği belirtildi.

EYLEM ÖNERİLERİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ı hatırlatan partililer, “Mitingler, yürüyüşler önerildi. ‘Sadece halkın gündemini konuşalım’ diyenler oldu. ‘İstanbul’da toplanalım’ diyenler oldu. Ancak şu an öncelik Bolu’da” bilgisini paylaştı. Başkanlar, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili de “Birden fazla yöntem olacak gibi anlıyoruz. Mesela daha önce parti üyelerine sorulması, anketlere bakılması gibi şeyler söylemişti” yorumunu yaptı.