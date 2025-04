CHP lideri Özel, yeni seçilen PM üyeleriyle ilk toplantısını yaptı: ‘Kampanyaya odaklanacağız’

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kayyum riskine karşı yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından yeni seçilen Parti Meclisi üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Özel’in ileriye dönük “Mitinglere devam edeceğiz. Bu sırada Ekrem Başkan’a ziyaretleri de sürdüreceğiz. İleride Cumhurbaşkanlığı Ofisleri kuracağız. Gölge Kabine’nin çalışmalarını da buraya alacağız. Bu şekilde kampanya sürecine odaklanacağız” dediği öğrenildi. Yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) oluşturan Özel, önceki dönemden sadece iki ismi değiştirdi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin kayyum riskine karşı yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından yeni seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle dün ilk kez bir araya geldi.

Özel, ilk olarak tüm partililerle Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Özel, “Milletimiz; iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alan alanlara, sizin partinizden sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz” notunu düştü.

YOL HARİTASI ELE ALINDI

Özel daha sonra partililerle genel merkeze gelerek, kurultay sonrası ilk PM toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda hem partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oluşturuldu hem de ileriye dönük yol haritası ele alındı. Özel’in başkanlık divanında yanında 2022 yılında trafikte 3 saldırgan tarafından öldürülen Samet Özgül’ün kardeşi Berna Özgül ile “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla bilinen Berkay Gezgin yer aldı. CHP’li Baran Seyhan da engelli kotasının uygulanmasıyla Berker Esen’in yerine PM’ye girdi.

‘ZİYARETLERİ SÜRDÜRECEĞİZ'

CHP lideri Özel’in toplantıda her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde her hafta sonu da farklı ilde bir miting yapacaklarıyla ilgili kararı yinelediği belirtilerek “Mitinglere devam edeceğiz. Bu sırada Ekrem Başkan’a ziyaretleri de sürdüreceğiz” dediği öğrenildi. Bu kapsamda her hafta PM’den ya da milletvekillerinden farklı isimlerin CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği belirtildi. Özel’in Gölge Kabine’yle ilgili de “İleride Cumhurbaşkanlığı Ofisleri kuracağız. Gölge Kabine’nin çalışmalarını da buraya alacağız. Bu şekilde kampanya sürecine odaklanacağız” bilgisini paylaştığı kaydedildi.

Gölge Kabine’nin çalışmalarının ne zaman Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’ne alınacağının ve burada kimlerin görev yapacağının da ilerleyen süreçte netleştirileceği belirtildi.

İLK MİTİNG SAMSUN'DA

CHP lideri Özel’in mitingler için milletvekillerinden ve PM üyelerinden özel bir komite oluşturduğu da öğrenildi. Bu kapsamda hem cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü hem de erken seçim için yapılacak mitingler bugün Samsun’dan başlayacak. Mitinglerin çarşamba günü Beylikdüzü’nde, hafta sonu ise Yozgat’ta devam etmesi bekleniyor.

MYK’DE İKİ DEĞİŞİKLİK

CHP lideri Özel, toplantı sonucu MYK’sinden sadece iki ismi değiştirdi. Partinin Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na İlhan Uzgel’in yerine önceki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olan İstanbul Milletvekili Namık Tan geldi. Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na ise Volkan Demir’in yerine Mehmet Necati Yağcı getirildi. YDK Başkanlığı’na da yine Turan Taşkın Özer seçildi.