CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış’tan İçişleri Bakanı’na kadın cinayetleri hakkında soru önergesi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:27

Güncelleme: 26.09.2024 - 10:28

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, özellikle son yıllarda kadın cinayetlerindeki artışın toplumda büyük bir endişe yarattığını ve bu sorunun köklü bir çözüm gerektirdiğini vurguladı. Kış, “Bir kadının daha yaşamdan koparılmasına sessiz kalamayız. 2024 yılına kadar işlenen kadın cinayetlerinin sayısına dair açık ve net bir bilgiye ihtiyacımız var. Bu kadınlardan kaçının uzaklaştırma kararı olmasına rağmen öldürüldüğünü bilmek ve bu kararların ne kadar etkin olduğunu sorgulamak zorundayız” dedi.

“BİREYSEL SİLAHLANMA TEHDİDİ BÜYÜYOR''

CHP Mersin Milletvekili Kış, bireysel silahlanmanın kadın cinayetlerinde önemli bir faktör olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı’na bu konuda acil önlemler alınması çağrısında bulundu. Kış, “Kadına yönelik şiddeti besleyen unsurlardan biri de bireysel silahlanmadır. Ne yazık ki ruhsatsız silahların yaygınlaşması cinayetlerin önünü açmaktadır. Bakanlık, bireysel silahlanmayı kontrol altına almak ve denetimlerini sıkılaştırmak için ne yapmayı planlıyor? Ruhsatsız silah kullanımını nasıl engelleyecekler?” diye sordu.

KADIN CİNAYETLERİNDE UZAKLAŞTIRMA KARARLARI NE KADAR ETKİLİ?

Önergesinde uzaklaştırma kararlarının ne kadar etkili olduğunu da sorgulayan Gülcan Kış, birçok kadının uzaklaştırma kararı almasına rağmen şiddet görmekten ya da cinayete kurban gitmekten kurtulamadığını hatırlattı. “Uzaklaştırma kararı alınmış kadınların güvende olması için hangi tedbirler uygulanıyor? Bu kararların etkili uygulanması için ek önlemler alınacak mı?” diye sordu.

BAKANLIĞA ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK POLİTİKA ÇAĞRISI

Gülcan Kış, İçişleri Bakanlığı’nın kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti önlemek için yürüttüğü kampanyalar ve farkındalık projelerini de gündeme taşıdı. Bakanlık tarafından şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık ve eğitim kampanyalarının sonuçlarına dair bilgi talep eden Kış, “Kadın cinayetlerini önlemenin yolu sadece yasal düzenlemelerden geçmez, aynı zamanda zihniyet değişimine de ihtiyaç vardır. Eğitim programları ve toplumsal farkındalık kampanyaları bu mücadelenin önemli bir parçası olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“KADINLARIN YAŞAM HAKKINI KORUYUN!''

Gülcan Kış, kadınların yaşam hakkının devletin koruması altında olduğunu hatırlatarak, hükümete çağrıda bulundu: “Kadınların yaşam hakkını korumak devletin asli görevidir. 2024 yılında kaç kadın cinayete kurban gittiğini öğrenmek ve bunun nedenlerini derinlemesine analiz etmek zorundayız. Devlet tüm gücüyle kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri önlemek için harekete geçmelidir.”