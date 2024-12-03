CHP MYK, asgari ücret ve bütçe maratonu öncesi ekonomi gündemini değerlendirdi: 'Tezleri çürüyecek'

Yayınlanma: 03.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 07:38

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan 2025 yılı bütçesi, bütçenin TBMM Genel Kurulu’nda 9 Aralık’ta başlayacak görüşmelerde yapılacaklar, asgari ücret, geride kalan hafta sonunda yapılan belediye başkanları toplantısı konuşuldu. CHP lideri Özel’in yarın milletvekilleriyle partinin genel merkezinde bütçe görüşmeleri öncesi kapalı bir grup toplantısı yapacağı da öğrenildi. Geçen hafta gazetecilerle bir araya geldiği buluşmada aralık ayında ekonomi ağırlıklı bir gündemde konuşacağını söyleyen Özel’in bu kapsamda bugün bütçe öncesi yapacağı son grup konuşmasında da ekonomi ağırlıklı mesajlar vereceği kaydedildi. Partinin de sokağın ekonomi gündemini afişlere ve ilan panolarına taşıyacak bir hazırlıkta olduğu belirtildi. Bu kapsamda genel merkezde iktidarın ekonomi üzerinden yurttaşlara anlattıklarıyla, halkın gerçekte yaşadığının anlatıldığı “yalanlar-gerçekler” afişlerine çalışılıyor.

Bu afişlerle iktidarın halka söylediği “Asgari ücret artarsa enflasyon artar” gibi söylemlerin sokakta yaşanan gerçeklerle çürütülmesi hedefleniyor. Partinin 30 bin TL asgari ücret önerisinin de 10 Aralık’ta başlayacak asgari ücret tespit komisyonu toplantılarından önce daha güçlü bir şekilde sokakta duyurulacağı kaydediliyor. Öte yandan CHP’nin 10 muhalefet partisinin hazırladığı kayyumların kaldırılmasıyla ilgili yasa teklifiyle ilgili MHP ile görüşmesi bekleniyor.

‘OYUN DIŞI KALACAK’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamada bulundu. AKP iktidarının tek hedefinin anayasa göre yeniden aday olamayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçtirmek olduğunu söyleyen Yücel, “Neymiş ‘liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyaç duyulan zamanlarda’ istisnai adaylık adı altında cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilirmiş. Bakın bunu söyleyen arkadaşa sesleniyorum; bu milletin Erdoğan’ın liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyacı yok. Yerel seçimlerde Erdoğan’a sarı kart göstererek 2. parti yaptılar. AKP de Erdoğan da ilk seçimde oyun dışı kalacaktır” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirdiği için CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldığını anımsatan Yücel, Gürlek’le ilgili HSK’ye başvurduklarını söyledi. Yücel, “Bu kişinin bakan yardımcılığı gibi siyasi bir görevden, yargı mensubu olarak atamasının yapılması yasaya aykırıdır. Bu konuda partimizce HSK başvurusu yapılmıştır. HSK başvurusunun sonucuna göre, yargı yoluna da başvurulacaktır” ifadelerini kullandı.

ÖZEL GÖRME ENGELLİLER SATRANÇ TURNUVASINDA

Görme engelli 56 satranç sporcusunun yer aldığı etkinliğin açılışında ilk müsabakayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Özel, Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel ile satranç oynadı. Burada konuşan Özel, “Biraz önce masaların yarısını gezdim, diğer yarısını müsabakalar sırasında gezeceğim. Birisi Giresun’dan, bir diğeri Konya Selçuk’tan iki arkadaş, iki görme engelli, ikisi de görme engelli ve satranç oynuyor. Ve ilk kez burada karşılaşıp tanışıp turnuvaya dahil olmuşlar. Bizim için mutlulukların en büyüğü, böyle dostluklara, böyle sosyalleşmelere katkı sağlayabilmektir” dedi.

ÜMİT ÖZLALE CHP’YE KATILIYOR

Yerel seçimlerde İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olan milletvekili Ümit Özlale geçtiğimiz aylarda partisinden istifa etmişti. 82 gün bağımsız kalan milletvekili Ümit Özlale’nin adresi belli oldu. Özlale, CHP’ye katılıyor.

Özlale’nin, bugün TBMM’de yapılacak grup toplantısına katılması ve CHP rozeti takması öngörülüyor. Özlale’nin katılması halinde CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 129’a yükselecek. Bağımsız milletvekili sayısı ise 11’e düşecek.

OĞHAN İLETİŞİMİN BAŞINA GELDİ

CHP basın birimi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gazeteci Yavuz Oğhan’ı Genel merkez İletişim koordinatörlüğüne getirdiğini açıkladı. Yavuz Oğhan da X hesabından şunları kaydetti: “Bugünden itibaren CHP’de genel merkez iletişim koordinatörlüğü görevini üstleniyorum. Son beş yılda büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Gazete Pencere’de geçen sürecin bundan sonraki bölümünde masanın diğer tarafında olacağım. Gazete Pencere’de ise bundan böyle genel yayın yönetmeni olarak, gazeteyi birlikte kurduğumuz İzzet Doğan devam edecek."