CHP MYK, tüzük ve miting çalışmalarını değerlendirdi

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık etti. Edinilen bilgiye göre; toplantıda partinin devam eden tüzük değişikliği çalışmaları, orman yangınları, maymun çiçeği virüsü, Can Atalay’la ilgili Meclis’te yapılan oturum ve verdiği sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu konuşuldu.

Yönetim olarak tüzük çalışmalarına büyük bir önem verdiklerini söyleyen parti kurmayları, “4-9 Eylül tarihinde yaşacağımız süreci sıradan bir tüzük değişikliği olarak görmüyoruz. Sadece parti içine yönelik ufak bir değişiklik yapmayacağız. CHP’yi iktidara taşıyacak parti programını da burada tartışacağız. Masalar olacak. Uluslararası arenada da yer bulabilecek meseleler tartışılacak” dedi.

DEĞİŞİM ANLATILACAK

Bunun yanı sıra partinin geçen yıl kasım ayında yaptığı kurultaydan bu yana CHP’de yaşanan değişimleri ve kurumsallaşmayı da antalacaklarını anlatan kurmaylar, “Bize yerel seçim başarısı getiren unsurları, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi gibi oluşturduğumuz ve kurumsallığımızı güçlendiren yapılar; bunların hepsi de gündemimizde olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan partinin öğretmenler, emekliler, fındık üreticileri gibi kesimlerle yaptığı tematik mitinglerin cumartesi günü Gaziantep’te fıstık mitingiyle devam edeceğini anımsatan kurmaylar, Niğde’de de bir patates mitingi yapılabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra partideki sağlıkçılarla maymun çiçeği virüsü konusun takibi için de bir ekip kurulmasının düşünüldüğünü aktaran partililer, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya’nın da verdiği sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’na bir ziyaret yapacağını aktardı. Ayrıca, CHP’nin devam eden orman yangınları nedeniyle İzmir ve Muğla’ya milletvekillerinden oluşan bir heyet göndereceği öğrenildi.