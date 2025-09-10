CHP’nin 21 Eylül’deki kurultayı tartışılmaya devam ediyor: 'Seçimden kimse kaçamaz'

Yaz dönemi boyunca 15 Eylül’de görülecek kurultay davasıyla ilgili olumsuz bir karar beklenmeyen CHP’de, adli yılın açılmasıyla birlikte İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması sonrası yorumlar da değişmeye başladı.

Partide artık mahkemeden kayyum ya da önceki yönetimi geri getirecek bir karar çıkması ihtimali daha fazla konuşulmaya başladı. Hatta CHP kurmaylarının; İstanbul’da Gürsel Tekin’in il binasına polis eşliğinde girmesine ilk yorumu “Bu genel merkeze yapılmak istenenin provası” oldu.

Bu ihtimale karşı CHP delegeleri partiyi olağanüstü kurultaya götürerek önlem almaya çalışırken, Ankara kulislerinde mahkemeden önceki yönetimi geri getirecek bir karar çıkması ihtimalinde eski yönetimin partiyi 21 Eylül’de kurultaya götürmeyeceği iddiaları konuşulmaya başladı.

‘YAPMASI GEREKEN PARTİYİ SEÇİME GÖTÜRMEK’

Hukuken her ihtimali araştırdıklarını belirten CHP kurmayları, kurultay kararını delegeler aldığı için artık uygulamama gibi bir imkanın olmadığını söylüyor. Kurmaylar “Ne olursa olsun 21’in seçim yapılmak zorunda. Partiyi yönetmek isteyen, seçimlerde aday olur. Kimse de seçimden kaçamaz” vurgusunu yineliyor.

Medyada konuşulan tüm senaryolarda bir mantık hatası olduğuna da dikkat çeken kurmaylar “Aslında kayyum, mutlak butlan ya da çağrı heyeti gibi konuşulan her şeyin, partiyi seçime götürmesi gerekiyor. Yani mahkemeden hukuksuz bir karar çıkarsa, gelecek kişinin yapması gereken partiyi seçime götürmek. Ama hep gelecek kişi partiyi seçime götürmeyecek diye konuşuyoruz. Bu bile kendi başına sıkıntılı bir konu. Önümüzde bir olağanüstü kurultay bir de 39. Olağan Kurultayımız var. Partide görev almak isteyen biri burada aday olmalı” diyor.