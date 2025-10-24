CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı 28-30 Kasım’da yapılacak… Kurultayın gündemi ilan edildi

CHP Parti Meclisi'nde CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın 28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması kararı verildi. 39'uncu Olağan Kurultayın gündemi ilan edildi. Buna göre saat 10.00'da başlayacak Kurultay'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurultay Başkanlık Kurulu seçimi yapılacak. Seçimde başkan, iki başkan yardımcısı, altı yazman seçilecek. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel açılış konuşması yapacak.

Özel'in konuşmasının ardından Program Komisyonu, Tüzük ve Kurultay Yönetmeliği Komisyonu, Sonuç Bildirgesi Komisyonu oluşturulacak. Ardından Tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişikliği görüşülecek ve oylanacak. Oylamadan sonra çalışma ve hesap raporları okunacak, görüşülecek ve oylama yapılacak. Son olarak kurultay sonuç bildirgesi okunacak, görüşülecek ve oylanacak.

Kurultayın ikinci günü 29 Kasım Cumartesi günü ise genel başkan seçimi yapılacak. Kurultayın son günü 30 Kasım Pazar günü de Parti Meclisi (PM) asıl ve yedek üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve yedek üyeleri seçimi yapılacak. PM için adayların çarşaf liste ile yarışması bekleniyor.

Delegelerin yüzde 5’inin imzasıyla kurultayda herhangi bir parti üyesi genel başkanlığa aday olabilecek. Kulislerde CHP Genel Başkanı Özel’in karşısına aday çıkması beklenmiyor.

"MİTİNG VE KURULTAY KONUSUNDA PARTİ UZMANLAŞTI"

CHP'li kurmaylar kurultaya ilişkin “Kurultay üç gün olacak. Cuma günü programımızı oylayacağız. Cumartesi genel başkanlık seçimi olacak. Pazar günü de PM seçilecek. Çok hareketli geçeceğini düşünmüyoruz. Eskiden bir yerde miting yapacağımız zaman en az 20 gün öncesinden, ortalama bir ay önceden hazırlıklara başlardık. Şimdi mitingi iki günde yapıyoruz. Bir sosyal medya duyurusu yayınlıyoruz, bakıyoruz, alan dolmuş. Seferberlik ilan etmiyoruz. Şimdi kurultay için de aynısı geçerli. Eskiden kurultaylar iki yılda bir olurdu. Aylar öncesinden hazırlıklar yapılırdı. Şimdi panik yapmadan baştan sona yapıyoruz. Dolayısıyla miting ve kurultay konusunda parti uzmanlaştı" ifadelerini kullandı.