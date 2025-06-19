CHP’nin 81 il başkanı Özel’e destek açıkladı, Kılıçdaroğlu’na çağrı yaptı: ‘Partiye kuşatmayı dağıtalım’

CHP’nin 81 il başkanı, partide değişimin gerçekleştiği kurultayla ilgili dava sürecini değerlendirmek için Ankara’da bir araya geldi.

Başkanlar, CHP genel merkezinde ortak imza ile bir açıklama düzenledi. Başkanlar adına açıklamayı CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol okudu.

CHP’nin kurultaylar partisi olduğu belirtilen bildiride “CHP, iktidar eliyle dizayn edilecek bir parti değildir. CHP, siyasallaşmış yargı oyunlarıyla ve siyaset mühendisliğiyle rotası belirlenecek, şantaj ve tehditle dize getirilecek parti değildir. CHP örgütleri olarak, asla halkımızın vicdanıyla ters düşecek yerde durmadık, durmayacağız” denildi. CHP lideri Özgür Özel’e destek verilen bildiride “İktidar güdümündeki siyasallaşmış yargının aparatları partimiz hakkında ne karar verirse versin; adına kayyum da deseler, butlan da deseler, 81 il başkanımız bu kararı tanımayacaktır. Tüm il başkanlarımız 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay iradesinin yanında yer alacaktır. Üye ve delege iradesiyle seçilmiş gerçek yönetimi esas alacaktır” ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU’NA ÇAĞRI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrı yapılan açıklamada “Butlan ve kayyum tartışmalarına karşı Önceki Dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, önceki dönem Genel Başkanlarımıza, milletvekillerimize, partimizde görev yapmış ve yapmakta olan tüm yöneticilerimize ve büyük örgütümüze çağrımızdır. Ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini verdiğimiz bugünlerde hepimize düşen görev birlik içerisinde partimize yönelik kuşatmayı dağıtmak ve partimizi iktidara taşımaktır. Biz buradayız, omuz omuzayız. Demokrasinin kalesine, baba ocağımıza sahip çıkıyoruz. CHP halkın partisidir, gücünü halktan alır. Şanlı tarihimizden bildiğimiz üzere; halkın gücü, sarayın fermanlarını yırtıp atacak kadar büyüktür” denildi.