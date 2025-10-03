CHP’nin Bolu kampı yarın başlıyor: Program belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu’nun her yasama yılının başında yaptığı milletvekili kampı, bu yıl üçüncü kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanıyor.

CHP’nin kampı, 3-4-5 Ekim’de, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Abant’ta bir otelde yapılacak. CHP Lideri Özel ve milletvekilleri, bugün Bolu’ya giderek kampın yapılacağı otele yerleşecek. Program, yarın başlayacak.

PROGRAM NETLEŞTİ

CHP Grubu’nun son siyasi gelişmeler ışığında yeni yasama yılı için yol haritasını oluşturacağı kampın programı da belli oldu.

Buna göre, 4 Ekim cumartesi günü divan oluşumuyla başlayacak kamp, Genel Başkan Özel’in sunuşuyla açılacak. Ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ‘Birleştirilmiş Araştırma Sonuçları Sunumu’nu gerçekleştirecek. Ardından ilgili genel başkan yardımcıları kendi alanlarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirecek.

Program kapsamında Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, dış politika sunumu yapacak. Ardından TBMM’de faaliyet yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkındaki çalışmaları, Grup Başkanvekili Murat Emir milletvekili grubuyla paylaşacak. Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, güvenlik sunumunu; Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ise ekonomi sunumunu gerçekleştirecek.

Son siyasi gelişmelerin ardından CHP TBMM Grubu’nun yeni yol haritasına ilişkin sunumlar Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tarafından gerçekleştirilecek. Verilecek öğle yemeği arasının ardından siyasi değerlendirmeler yapılacak. İlk günün programı akşam düzenlenecek gala yemeğiyle sona erecek.

5 Ekim Pazar günü ise CHP Grubu’nun siyasi değerlendirmeleri devam edecek. Saat 15.00 itibarıyla kamp kapanacak. CHP Lideri Özel’in kampın ardından Bolu Belediyesi tarafından yapılan bir parkın açılışına katılması bekleniyor.