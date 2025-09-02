CHP’nin Eylül ayında 14 davası görülecek

Eylül ayında CHP ve CHP'liler ile ilgili davaların duruşmaları görülecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 1 ay içinde yapılacak 14 duruşmayı yakından takip edeceklerini belirterek, "İstanbul’un sokaklarında her gün bir vahşi cinayet işlenirken ve derin bir asayiş krizi yaşanırken, Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiği, suçluların olması gereken cezaevlerine muhaliflerin doldurulduğu bir dönem yaşıyoruz." dedi.

Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı 14 davanın yeri ve zamanı şöyle:

Söz konusu davaları oluşturdukları CHP İstanbul Hukuk Komisyonu ile yakından takip edeceklerini ifade eden Özgür Çelik, şunları paylaştı:

"Siyasi olarak bizle baş edemeyenler, sandıkta bizi yenemeyenler, siyasallaştırdıkları yargı ile toplumu sindirmeye çalışıyor. İstanbul’un sokaklarında her gün bir vahşi cinayet işlenirken ve derin bir asayiş krizi yaşanırken, Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiği, suçluların olması gereken cezaevlerine muhaliflerin doldurulduğu bir dönem yaşıyoruz. Bizler sokakta siyasi mücadelemizi demokratik yollardan sürdürürken, hukuk komisyonumuz da mahkemelerde yoğun bir hukuki mücadele veriyor. Tüm bu mücadelenin sonunda, gerçek adalete, bağımsız yargıya ve demokratik siyasete kavuşacağız. Sadece biz değil, Türkiye’nin tüm fertleri kazanacak."