CHP'nin 'Kurultay' davası ertelendi: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

CHP'nin Kurultay davasında erteleme kararı çıkmış ve dava 24 Ekim'e ertelenmişti.

Söz konusu kararın ardından CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"İktidarın, Cumhuriyet Halk Partimize karşı yargı eliye yürüttüğü “parçalama ve yok etme” girişimi, çok partili siyaseti ve demokratik Türkiye’yi hedef alıyor.

Partimiz, yaşananlar karşısında tek yumruk olmuş ve antidemokratik niyetlere pabuç bırakmayacağını ortaya koymuştur. Delegelerimizin topladığı imzalarla yapılacak olağanüstü kurultayımız ise CHP’nin parçalanmasına heveslenenlere en net yanıt olmuştur.

“CHP içi kavga” olarak yansıtmaya çalıştıkları, Türkiye’yi tek partili hayata geçirme operasyonudur. Yargıyı istismar ederek yürütülen bu siyasi dizayn girişimi hukuksuzdur.

Son duruşmada erteleme kararı verilmiştir, oysa ki erteleyecek bir karar ve dava konusu olabilecek bir olay yoktur. Siyasi partilerin seçimlerini mahkemeler değil, Yüksek Seçim Kurulu denetler.

Anayasayı ve hukuku tanımayan bu demokrasi karşıtı girişimler yalnız CHP’yi değil, ülkemizdeki bütün siyaset ve hukuk zeminini tehdit etmektedir. Bunu yapanlarsa, CHP’nin tuğlasını duvardan çektiklerinde başlarına geleceklerden bihaberdir.

CHP, Türkiye’dir.

Milletimiz müsterih olsun:

Türkiye’yi kaos, kriz ve istikrarsızlığa mahkum edenler kaybedecek, milletin iktidarı kurulacaktır.

“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir”."