CHP’nin kurultay davasında mahkeme erteleme kararı verdi: Davacı tarafı İmamoğlu ve Özel hakkında ‘kriminal faaliyet’ suçlamasında bulundu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 4 kurultay delegesinin CHP'nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’na yönelik açtığı “yok hükmünde olduğunun tespiti (mutlak butlan), iptali” ve “tedbir kararının istenmesi” talepli ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilen davanın dün 4. duruşması görüldü.

‘DAVAMIZ KAMU DÜZEN İ AYKIRILIĞINI KAPSIYOR’

Duruşmada tüm davacı vekili Av. Onur Yusuf Üregen ile CHP vekilleri Av. Çağlar Çağlayan ve Av. Mehmet Can Keysen hazır bulundu. Hakimin gelen dosyaları okumasının ardından tarafların savunmasına geçildi. Tüm davacılar vekili Av. Üregen; Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim işlerinde sadece sandık başı işlerle sınırlı olduğunu ileri sürerek; “Sandık başını aşan uyuşmazlıklarla ilgili hukuki ihtilafların adli yargının görev alanına girdiğini hüküm altına almıştır. Dolayısıyla davalı tarafın itirazı makul değildir. Zaman aşımına yönelik iddialar da muteber değildir. Davamız kamu düzenine aykırılık kastı olduğu için her zaman ileri sürülebilmesi hukukun en temel ilkesidir” savunmasında bulundu.

DAVADA OLMAYAN BİR SU Ç İSNADINDA BULUNDU

Av. Üregen; Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek ve tutuklu CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu dahil 12 sanığın yargılandığı “iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları” iddialı davaya ilişkin ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üregen; “Genel Başkan ve kurullarının seçimlerine yönelik dönemin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde SPK'ye muhalefet ederek kurultaya hile karıştırılması, kurultay iradesini ortadan kaldırmıştır. Nitekim bu ‘organize suç’ faaliyetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma neticesinde çok sayıda partiliye dava açılmıştır. Deliller açık bir şekilde faillerin kurultayı ‘kriminal faaliyetler’ ile sakatladığı ortaya konulmuştur” dedi.

‘BUNA M ÜSAADE EDEMEZS İNİZ’

Av. Üregen’in savunmasında “organize suç faaliyeti” ve “kriminal faaliyet” ifadeleri kullanmasına duruşma salonunda izleyici olarak bulunan CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer tepki gösterdi. Özer, hakime yönelik; “Buna müsaade edemezsiniz. Suç organizasyonu ne demek? Sensin suçlu. Sensin kriminal” dedi. Katılan vekillerinden Av. Uğur Poyraz ise hakime “Böyle konuşturamazsınız. Siz de taraflı olursunuz” tepkisini gösterdi. Üregen’in söz konusu ifadelere devam etmesi üzerine CHP milletvekili Özer; “İddia diyeceksin kardeşim! İddia o ya! Sayın savcım, suç isnadında bulunuyor” tepkisini gösterdi.

‘MAHKEME GARABETE DUR DEM İŞTİR’

Tüm davacılar vekili Av. Üregen’in ardından savunma için söz hakkı tanınan CHP vekili Av. Çağlar Çağlayan da “Davacılar tarafından anlatılmaya çalışılan suç organizasyonu haliyle ‘suç örgütü’ isnadı iddianamede bile yoktur. Davacı asılların hukuk ile elde edemediği sonucu, hayal ürünü ile elde etmeye çalıştıkları ortadadır” dedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum ataması kararına karşın, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin benzer bir davada kayyum talebini esastan reddetmesine değinen Çağlar; “Mahkeme bu garabete dur demiştir” ifadesini kullandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını yanlış bir usulle alındığını savunan Çağlayan; “Yani ceza hükmü kurulması mümkün olmayan bir maddeden mahkeme partinin iş işleyişine karışmaya çalışmıştır” dedi.

‘YAPILACAK KURULTAYLAR DAVAYI KONUSUZ BIRAKACAK’

“Amaç kurultayı yenilemekse, parti zaten bir önceki olağanüstü kurultayla bunu yapmıştır” diyen Çağlayan; kurultay delegesi kararıyla 21 Eylül’de yapılması planlanan 22. Olağanüstü Kurultay ile 24 Eylül’de düzenlenmesi hedeflenen İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin de söz konusu davayı konusuz bırakacağını belirtti.

22. OLAĞAN ÜSTÜ KURULTAY’IN DA DURDURULMASINI TALEP ETT İ

Av. Çağlayan’ın ardından tekrar söz alan tüm davacılar vekili Av. Üregen Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararın hukuken facia olduğunu savundu. Üregen, mahkeme tarafından erteleme kararı verilmesi durumunda, mahkemenin sağlıklı gidişatı açısından CHP 22. Olağanüstü Kurultayı’nın durdurulmasını talep etti.

MAHKEME OLAĞAN ÜSTÜ KURULTAY VE İL KONGRESİNİ BEKLEME KARARI ALDI

Savunmalarının ardından ara karar kuran mahkeme; davacılar vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın son durumunun mahkemeye bilgilendirilmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme; 21 Eylül’ün ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na ve CHP Genel Başkanlığı’na müzakere yazılarak, 22. Olağanüstü Kurultay sonucu ile oy kullanan ve kullanmayan delegelerin isim listelerinin mahkemeye iletilmesine de karar verdi. Mahkeme aynı kararı İstanbul İl Kongresi için de verdi. Mahkeme davayı 24 Ekim saat 10.00’a erteledi.

DAVA NOTLARI:

. Duruşma öncesinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bulunduğu Ankara Dışkapı Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Çevik kuvvet polislerini taşıyan dokuz otobüs adliye önünde yer aldı.

. Duruşma başlamadan önce katılan vekilleri ile hakim arasında “yoğun olması nedeniyle duruşma salonunun değiştirilmesi” tartışması yaşandı. Katılan vekili Av. Hüseyin Uğur Poyraz, duruşma salonunun küçük olmasına tepki göstererek; “Acilen büyük salona geçmeniz lazım. Erteleyemeyeceğinizi düşünüp, maslahatgüzarlıktan dava yapıyorsunuz sanırım” dedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi; “Daha önce düşünmemiz gerekirdi. Şu an değiştiremeyiz. Bizim hatamız” yanıtını vermesi salondaki gerginliği azalttı.

. Av. Onur Yusuf Üregen; CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel ve yetkili kurulların “tedbiren görevden alınmasını” talep ederken, katılan vekili Av. Poyraz; “Kayyum atansın sen de parti avukatı ol” tepkisini gösterdi. Av. Üregen’in “Bir şey demiyorum ama böyle dava olmaz. Herkesi muhatap alamam” tepkisine Av. Poyraz; “Zaten seni muhatap almıyoruz” yanıtını verdi.

DOSYAYA BİLİMSEL M ÜTALAA SUNULDU

Duruşma öncesinde CHP tarafından mahkemeye İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Dr. Volkan Aslan'ın hazırladığı bilimsel mütalaa dosyaya sunuldu. Sözüer ve Aslan, bilimsel mütalaada, "Asliye hukuk mahkemelerinin Siyasi Partiler Kanunu’ndaki (SPK) açık hükümlere rağmen, siyasi partilerin kurultaylardaki seçimlerle ilgili kendilerini görevli sayıp davalara bakmalarının anayasa ve siyasi partiler mevzuatında öngörülen seçim yargısını ortadan kaldıracak nitelikte bir sonuç doğuracağı, bu nedenle görevsizlik kararının verilmesi gerektiği" belirtildi.

‘MUTLAK BUTLAN OLAĞAN ÜSTÜ KURULTAYI ENGELLEMEZ’

Mütalaada, "Somut uyuşmazlıkta hukuk mahkemesi kendini görevli saysa dahi mutlak butlan veya yokluk kararının verilmesinin hiçbir dayanağının söz konusu olmadığı, mevcut dava veya ilgili kovuşturmalarda verilecek kayyım, tedbir v.b. kararların hukuka aykırı olacağı, bunların başlayan olağan ve olağanüstü kurultay süreçlerin engellemeyeceği" ifade edildi.