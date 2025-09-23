CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na iptal istemi: İlçe Seçim Kurulu’ndan 2 ayrı ret!

CHP’nin, 21 Eylül 2025'te Ankara’da yapılan 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından Kemal Çiftçi ve CHP Ankara İl Delegesi Şahin Kurt, Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu’na, kurultayın iptali talebiyle ayrı ayrı başvuruda bulundu.

Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu, Şahin Kurt’un talebini 22 Eylül’de, Kemal Çiftçi’nin talebini ise 23 Eylül’de reddetti. Kurul ret gerekçesinde, kurultayın Siyasi Partiler Kanunu’nun “Seçimlerin yapılması” başlıklı 22’nci maddesine uygun olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu'nun gerekçesinde, başvuruda, "kurultay delege sayısının 1390, salt çoğunluğunun ise 696 olması gerekirken ilçe seçim kurulu başkanlığına 662 noter onaylı imzanın teslim edilmiş olduğu" iddiasına da yer verildiği belirtildi.

Siyasi partinin oy kullanacakları gösterir delege askı listesinin 1309 delege olarak, 14-15-16 Eylül 2025 tarihlerinde askıya çıkartıldığı, oy kullanacakları gösterir askı listesine gerçekleştirilen itirazlar karara bağlandıktan sonra CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda oy kullanacak delege sayısının 1127 delege olarak Seçim Kurulu tarafından kesinleştirildiği vurgulanan gerekçede, "CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 5 Eylül 2025'te toplanarak 662 Kurultay delegesinin tek ve ortak gündemli noter onaylı olağanüstü kurultay başvurusunu değerlendirip adı geçen siyasi partinin tüzüğünün ilgili hükümleri gereği merkez yönetim kurulunca gerekli iznin verildiği de görülmüş olup başvurucu iddialarının soyut mahiyette kalması nedeniyle talebinin reddi yönünde karar vermek gerekmiştir" denildi.