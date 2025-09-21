CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nda PM ve YDK belli oldu: İki üye değişti

CHP'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçim sonuçları açıklandı.

Blok listeyle yapılan seçimde, 6 Nisan'da göreve gelen PM ve YDK'da birer üye değişti. Oy kullanan delege sayısı 878 iken, 815 geçerli oy kullanıldı.

Yurtdışında olan Hakan Uyanık yerine Sercan Çığgın Parti Meclisi üyesi olurken, Çankaya İlçe Başkanı olduğu için YDK'daki görevinden ayrılan Ali Balta yerine ise Edirne İl Başkanlığını yürüten Harika Taybıllı Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine geldi.

Blok listeyle yapılan Parti Meclisi seçimlerinde Özel'in listesinde bulunan isimler 789 ile 801 arasında değişen oylar aldı. Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise Özel'in listesi 807 ile 810 arasında değişen oylar aldı.