CHP 'sansür yasası'na karşı Erdoğan'ı bekliyor: Çok kıymetli hukuk danışmanlarımız çalışmaya başladı
CHP, TBMM'de kabul edilen ve 'sansür yasası' olarak nitelenen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Çok kıymetli hukuk danışmanlarımız çalışmaya başladı. Ben zaten çalışma talimatını yasa Meclis'e geldiğinde vermiştim" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de siyasetin gündeminde yer alan konularla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Altay, yasanın TBMM'de kabul edildiğini hatırlatarak, "Parlamentodaki 3 muhalefet partisince yasaya, TBMM İç Tüzüğü'nün verdiği yetkileri kullanarak, olabildiğince engelleme yapılırken, uzlaşma da arandı. Müteaddit defa görüşme yapıldı, zaman zaman belli noktaya da geldiler sonra bir yerlerden bunlara telefon geliyor" diye konuştu.
"ERDOĞAN YAYIMLAYABİLİR YA DA BEKLETEBİLİR"
Yasayı, AYM'ye taşıyacaklarını belirten Altay, "Bu yasayla ilgili Cumhurbaşkanı apar topar da yayımlayabilir ya da biraz bekletebilir. Yayımladığının ertesi günü AYM'ye gitmeyi düşünüyoruz. Tabi bu işleri de mahkeme dilekçeleri falan öyle herkes çok kolay zannetmesin, bayağı emek ve özen gerektiren bir iştir. Çok kıymetli hukuk danışmanlarımız çalışmaya başladı. Ben zaten çalışma talimatını yasa Meclis'e geldiğinde vermiştim. Niye gideceğiz, AYM'ye? Anayasa'nın 22, 25, 28, 26, 13 ve 2'nci maddelerine bu yasa, açıkça aykırı. Yani haberleşmenin engellenemeyeceği ve gizliliğine dokunulmayacağı ilkesine, düşünce ve kanaat hürriyetine, basın hürriyetine, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmayacağı hükmüne ve devletin niteliğine aykırı" dedi.
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