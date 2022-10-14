Tarih bunu da yazdı... Sansür Yasası'nı Meclis'ten geçirip 'hatıra fotoğrafı' çektirdiler

14 Ekim 2022 Cuma, 07:24

İktidar tarafından ‘Dezenformasyonla Mücadele Yasası’ olarak sunulan ancak gazetecilik faaliyetleri, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören 'Sansür Yasası', AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin 29’uncu maddesiyle, “halkı yanıltıcı bilgi yayma suçu” nedeniyle gazeteciler ve sosyal medya kullanıcılarının 3 yıla kadar hapis cezası almasının önü açıldı. Ayrıca haklarında dava açılacak kişiler tutuklu yargılanabilecek.

Teklifin 31’inci maddesiyle, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınları Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’nun 6. maddesinin, a bendine ekleme yapıldı. Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne internet sitelerindeki tüm içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine yönelik karar alma yetkisi verildi. Birlik iterse bu kararını ilgili içerik veya yer sağlayıcının internet sayfalarından tespit edilebilen elektronik posta adreslerine bildirebilecek.

'HATIRA FOTOĞRAFI'

AKP VE MHP milletvekilleri teklifin yasalaşmasının ardından Genel Kurul salonunda birlikte fotoğraf çektirdi.

Fotoğrafı, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal paylaştı.

Uzun bir çabanın, araştırmanın ve büyük emeklerin sonucu hazırlanan Basın Kanunu TBMM’de kabul edildi. Tüm dünyada ciddi bir sorun haline gelen dezenformasyonla mücadelede Türkiye çok önemli bir adım attı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/oLaiTIUhZE — Mahir Ünal ???? (@mahirunal) October 13, 2022

ARTIK BİR 'SANSÜR YASASI' VAR

Yasayla birlikte haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayat kökten değişecek.

Enflasyon Araştırma Grubu uzmanları enflasyon verilerini açıkladığı için hapis cezasıyla yargılanabilecek. Ankara kulislerinde konuşulanları yazan gazetecilere yargılanmanın önü açılacak. ‘Yanıltıcı bilgi’ olduğu öne sürülen haber veya sosyal medya paylaşımlarını beğenen kişiler ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’dan hapisle cezalandırılabilecek. ‘Herkesin duymasını istemediğimiz’ için Whatsapp’tan yaptığımız görüşmelerin verileri bir üst yazıyla paylaşılacak.

“HALKI YANILTICI BİLGİ YAYAN”, SAVCILIK VE MAHKEMEYE BİLDİRİLECEK

Sosyal ağ sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) istediği bilgileri vermekle yükümlü olacak. Yeni getirilen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun da olduğu I·nternet Ortamında Yapılan Yayınların Du¨zenlenmesı· ve Bu Yayınlar Yoluyla I·s¸lenen Suc¸larla Mu¨cadele Edı·lmesı· Hakkında Kanun kapsamındaki suçlara ilişkin içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ilişkin kendi sistem, mekanizma ve algoritmasında BTK’yla iş birliği halinde gerekli “tedbirleri” alacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun da içinde olduğu suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkemeye vermek zorunda olacak. Bu bilgilerin verilmemesi durumunda yurt dış kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılabilecek.

Bu daraltılma işlemi için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurulacak ve daraltılma kararı verilmesi halinde BTK harekete geçecek, dört saat içinde bant genişliği daraltılacak.