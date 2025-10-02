CHP Şehitkamil’de ‘güven tazeledi’: İlçe başkanı yeniden Hurşit Yıldırım seçildi

CHP Genel Merkezi’nin takvimine göre 5 Ekim’e kadar tamamlanması planlanan ilçe kongreleri takvimi çerçevesinde; Gaziantep Şehitkamil’deki seçim bugün yapıldı. Kongre öncesi adaylar ve yönetim listeleri delegelere sunuldu. Hurşit Yıldırım 19 oy farkla aldı. Oy verme işlemi ve sayımının ardından Hurşit Yıldırım’ın mavi listesi 211 oy aldı. Rakibi Eren Kaşısarı’nın beyaz listesi 192 oy aldı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç sonucu, “CHP Şehitkamil Olağan İlçe Kongremizi büyük bir coşku, birlik ve beraberlik içerisinde tamamladık.

Güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanımız seçilen Hurşit Yıldırım’ı, göreve başlayan yönetim kurulu üyelerimizi ve il delegelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Birlikte omuz omuza, Şehitkamil’de ve Gaziantep’te halkın iktidarını hep birlikte kuracağız!” diyerek duyurdu.