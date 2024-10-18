CHP 'Yenidoğan Çetesi' için heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan Çetesi' olarak adlandırılan ve yenidoğan bebeklerin ölümlerine neden olan vahim olaylar zincirine ilişkin heyet görevlendirildiğini açıkladı.

CHP 'Yenidoğan Çetesi' için heyet görevlendirdi
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ANKA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 20:32

İstanbul'da, bazı 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla ortak hareket ederek hasta bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları tespit edilen ve kamuoyunda “yenidoğan çetesi” olarak anılan bir çete yakalandı. Olaya ilişkin iddianamede 47 kişi şüpheli olarak yer aldı, 22’si tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamasında sürece ilişkin heyet görevlendirildiğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yaşanan vahim olayları incelemek ve araştırmak amacıyla Genel Başkan Yardımcılarımız Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekillerimiz Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba'dan oluşan bir heyet görevlendirildi. Heyetimiz çalışmalarına derhal başlamıştır."


Etiketler: #yenidoğan #Yenidoğan çetesi #Heyet

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