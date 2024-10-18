'Yenidoğan Çetesi' iddianamesinde geçen 2 hastaneden açıklama: 'Bağlantımız yok'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:16

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:20

İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri’nden ‘Yenidoğan Olayları’ ile ilgili iddialara yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Son günlerde medyada yer alan ve kamuoyunu derinden etkileyen ‘Yenidoğan Olayları’ ile ilgili iddialara yönelik olarak, İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri hakkında çıkan asılsız haberlere karşı bir açıklama yapma gereği doğmuştur. İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri, uzun yıllardır sağlık sektöründe güvenilir ve saygın bir hizmet sunmakta olup, her zaman hasta güvenliği ve sağlığını en yüksek öncelik olarak görmüştür. Bahsi geçen ‘yenidoğan olayları’ ile ilgili hastanelerimizin hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır. Hastanelerimizin adını bu tür spekülatif haberlerle ilişkilendirilen iddialar hem kurumsal itibarımıza zarar vermekte hem de halk arasında gereksiz bir panik oluşturmaktadır. Konu ile ilgili olarak hukuki süreç başlatılmış olup, yasal haklarımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı. Çeteden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'den yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve kârın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.

İddianamede bahsi geçen hastaneler şu şekilde sıralanıyor:

"Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi."