CHP yönetimi, ihraç tartışmasının sokakta bir tabanı olmadığını söylüyor: CHP’de ihraç düğümü

CHP, önceki gün parti yönetimine yonelik iddialarda bulunan ve yolsuzluk suçlamaları üzerinden “arınma” çağrısı yapan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ı disipline sevketti. Çakır da bunun üzerine CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Partide yönetimi eleştiren isimlerin ihracı da bir süredir devam ediyor. Buna karşın yönetime “arınma” gibi çağrılar yapan milletvekillerinin “partiden ayrılma, yeni parti kurma” gibi düşünceleri olmadığı görülüyor. Eleştirilerini “partinin iyiliği için yaptıklarını” savunan vekiller “buna karşılık sosyal linçle ve ihraç tehlikesiyle karşılaştıklarını” söylüyor.

‘YANDAŞ BASINA MALZEME VERİYOR’

Parti yönetimi ise bu eleştiriyi yapan isimlerin hem son kurultayda aday ya da liste çıkartmadığına dikkat çekiyor hem de “iyi niyetli olmadığını” vurguluyor. CHP’de parti içi eleştiri kanallarının açık olduğunu belirten kurmaylar “Ancak arkadaşlarımız parti içi kanalları kullanmak yerine medyaya gidiyor. Yandaş basına malzeme veriyor. CHP’de eleştiriler her dönem olur. Partiye yönelik bir sözü olan da gelir kurultaylarda, kongrelerde aday olur, sözünü söyler. Genel başkanla görüşür, orada anlatır. Ancak bu da yapılmıyor. Dışarıya malzeme veriliyor” diyor.

‘PARTİ İÇİ BİR SORUN YOK’

CHP lideri Özgür Özel’in ilk seçildiği kurultay sonrası yaşananları anımsatan kurmaylar “İlk kurultay bittiğinde 81 il başkanının çoğu genel başkanımıza destek vermemişti. Ama hiçbiri görevden alınmadı. Hatta yeni dönemde de çoğuyla yola devam edildi. Çünkü hepsi parti için çalıştı, tartışmaları geride bıraktı. Biz kötü niyetli olsak en başta Özgür Bey’i desteklemeyen il başkanlarını gönderirdik. Geride kalan iki yılda da kimse için bu anlayışta olmadık” görüşünü paylaşıyor. Partide bundan sonrası için de ihraçlar yapmak istemediğini söyleyen yönetimden isimler “Ama bazı arkadaşlar söylemi biten iktidara malzeme veriyor. Bunların sokakta da partide de karşılığı yok. Böyle bir durum olunca da biz parti içi disiplin süreçlerini işletmek durumundayız” diyor. Bu ihraç tartışmalarının partiye zarar verip vermeyeceğini de yorumlayan kurmaylar “Sokakta karşılığı olan bir tartışma değil. İnsanlar bu gündemleri merak etmiyor. Kendi sorunlarına ne çözüm olacak, onu duymak istiyor. Zaten parti içinde de bir tartışma yok. Partinin yönetime desteğini son kurultay gösterdi. Yönetimin de kendi içinde bir sorunu yok. Hepimizin bize verilen güvenin sorumluluğuyla çalışmamıza devam etmemiz gerekiyor” değerlendirmesini yapıyor.

‘KARARI ALMAK ZORUNDA KALDIK’

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde gazetecilerle yaptığı buluşmada Çakır’ın disipline sevkedilmesinin sorulması üzerine “Partinin tüzüğü var. Birden fazla kez basın açıklamaları, televizyon programları oldu. Böyle bir karar artık alınmak durumunda oldu” yanıtını verdi.