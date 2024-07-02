CHP, yurt dışında üyelerini artıracak

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:42

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:42

CHP Yurt Dışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştayı, 29-30 Haziran tarihlerinde İstanbul Planlama Ajansı Yerleşkesi’nde yapıldı. Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu PM Üyesi Mehmet Tüm’ün koordine ettiği çalıştaya; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Avusturalya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İsviçre, İtalya, Kanada, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç, Polonya ve Romanya olmak üzere 20 ülkeden toplam 163 temsilci katıldı. Çalıştayda; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışını da kapsayan geniş değerlendirme konuşmasından sonra, farklı başlıklarda katılımcılar yurt dışı örgütlenmesinin ikinci yüzyıl vizyonuna yönelik konuşmalar yaptı. İki gün süren çalıştay sonucu bir sonuç bildirgesi hazırladı. Bildirgede şu maddeler yer aldı:

.CHP yurt dışı örgütlenmesi, bundan sonra ihtiyaç olan ülkelerde federasyon örgütlenme modeli üzerinden yürüyecek.

. Henüz örgütlenmenin olmadığı ülkelerde örgütlenme sağlanacak.

. CHP’nin yurt dışında da birinci parti olması için örgüt yapısının güçlendirilmesi, etki alanının genişletilmesi amacıyla, tüm yurt dışı örgütlerinde 1 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında üye kampanyası yapılacak.

. Üye kampanyasının sonuçlanmasından sonra CHP Yurt Dışı Birlikleri’nin kongreleri yapılacak.

. CHP Yurt Dışı Birlikleri’nin üye ve seçmenlerine ulaşması, kamuoyuna da gerekli mesajların verilmesi için ortak bir internet sayfası ve sosyal medya hesapları açılacak.

. CHP Parti Okulunun yurt dışı birlikleri kapsayacak şekilde yapılandırılacak.

. Yükselen aşırı sağcılığa ve ırkçılığa karşı mücadele başta olmak üzere sosyal devletin güçlendirilmesi için ortak çalışmalar yapılacak.

.Yerel seçimlerde gerçekleşen Türkiye İttifakı ruhunun yurt dışına taşınması için demokrasiyi, eşitliği ve adaleti önceleyen göçmen kurumlarıyla ortak çalışmalar sağlanacak.

. Yurt dışında yaşayan Türklerin sağlık hizmetlerinden emekliliğe, askerlik ücretinden araç ve telefon kısıtlamalarına, uçak bileti fiyatlarından cenaze hizmetlerine, Türkçe eğitimden ehliyet kullanımına, konsolosluk hizmetleri ve ücretlerinden çifte vatandaşlığa kadar her sorununa yardımcı olunacak. ANKARA