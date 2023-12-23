CHP'de aday itirazı: İrfan Mutluay Ankara'ya yürüyecek
Çanakkale’nin 4 belediye başkan aday adayından İrfan Mutluay, genel merkez tarafından aday belirlemesine tepki gösterdi. "Bu kararı reddediyorum" diyen Mutluay, tepki olarak Ankara’ya yürüyüş başlattı.
CHP’nin 4 aday adayının bulunduğu Çanakkale’de, önceki dönem Genel Başkan Yardımcılarından Muharrem Erkek, belediye başkanı adayı olarak belirlendi. Aday adaylarından İrfan Mutluay, söz konusu karara tepki gösterdi. Halen Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Mutluay, 4 aday adayının bulunduğu Çanakkale’de "atama" kararının demokrasi geleneğine zarar verdiğini söyledi.
"Ön seçim isteyen üyelerin yok sayıldığı, ön seçimi ağzına almayıp halkın iradesi yerine Ankara'da ve İstanbul'da kulis siyaseti peşinde koşan adayın tepeden atandığı bu anlayışı tümüyle reddettiğini" söyleyen Mutluay, "Parti içi demokrasinin tüm kurallarıyla eksiksiz bir şekilde uygulanması ve üye iradesinin yok sayılmaması talebimle; 25 Aralık Pazartesi günü 'Demokrasi ve Değişim' için Ankara’ya yürüyorum" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 askerimiz şehit oldu!
- Hedef alınmıştı: Gold Film'den Kızıl Goncalar açıklaması
- AKP'li Başkan'ın övgüsüne tepki yağdı!
- Adliyedeki atamaların şifresi: Kasa kazandı
- Kimlikleri açıklandı!
- Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!
- Vali, menzil şeyhinin cenazesine gitmişti...
- İkiz bebeklere sahip olma ihtimali yüksek olan 4 burç
- Memur ve emeklisinin maaşına zam için de oran verdi
- Avcılar Emniyet Müdürü görevden alındı!