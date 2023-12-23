CHP'de aday itirazı: İrfan Mutluay Ankara'ya yürüyecek

Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:33

Güncelleme: 23.12.2023 - 16:33

CHP’nin 4 aday adayının bulunduğu Çanakkale’de, önceki dönem Genel Başkan Yardımcılarından Muharrem Erkek, belediye başkanı adayı olarak belirlendi. Aday adaylarından İrfan Mutluay, söz konusu karara tepki gösterdi. Halen Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Mutluay, 4 aday adayının bulunduğu Çanakkale’de "atama" kararının demokrasi geleneğine zarar verdiğini söyledi.

"Ön seçim isteyen üyelerin yok sayıldığı, ön seçimi ağzına almayıp halkın iradesi yerine Ankara'da ve İstanbul'da kulis siyaseti peşinde koşan adayın tepeden atandığı bu anlayışı tümüyle reddettiğini" söyleyen Mutluay, "Parti içi demokrasinin tüm kurallarıyla eksiksiz bir şekilde uygulanması ve üye iradesinin yok sayılmaması talebimle; 25 Aralık Pazartesi günü 'Demokrasi ve Değişim' için Ankara’ya yürüyorum" dedi.