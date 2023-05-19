CHP’de ikna timleri devrede
İzmir’de 335 bin kişi oy kullanmak için sandığa gitmedi. 41 bin 759 kişi ile en çok oy kullanmayan ilçe Buca olurken, CHP İzmir il örgütü kapı kapı gezerek yurttaşları sandığa girmesi için ikna edecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması gözleri sandığa gitmeyen seçmene çevirdi. CHP İzmir İl örgütü, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen ve sandığa gitmeyen kitleye ulaşmak için kent genelinde çalışma başlattı. Belediye başkanlarının da destek verdiği çalışma ile CHP’nin en az oy aldığı mahalle, köyler tek tek tespit edildi.
EV ZİYARETLERİ YAPILACAK
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarıyla sahaya inecek. Oluşturulan 20-30 kişilik üyeler, “HDP-Millet İttifakı ilişkisi” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin çözümünün kendilerinde olduğunu ev ev gezerek anlatacak.
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