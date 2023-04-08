CHP’de kritik gece: 'Listelerin yazıldığı kata jammer kuruldu'
Milletvekili aday adaylık başvurularının sona ermesinin ardından Millet İttifakı’nın liste hazırlığı çalışmaları devam ediyor. CHP‘de milletvekili listelerinin yazıldığı kata dinlenme ihtimaline karşı jammer kurulduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala temayül yoklamaları devam ediyor. Liste hazırlıkları sürerken, Millet İttifakı çatısı altında bulunan Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçimlere CHP listelerinden gireceğini duyurdu.
Şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK’ye sundu.
Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak. Eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan’a kadar süre tanınacak. Geçici aday listeleri 15 Nisan’da, kesin listeler ise 19 Nisan’da ilan edilecek.
CHP’DE JAMMER TEDBİRİ
Kritik seçim sürecinde milletvekili adayları da cumhurbaşkanı adayı kadar önem kazandı. Gazeteci Altan Sancar'ın aktardığına göre; CHP’nin Milletvekili listelerinin yazıldığı kata jammer kuruldu.
EMİNE ERDOĞAN’IN ESKİ ÖZEL KALEMİ ADAY MI OLUYOR?
Odatv’de yer alan habere göre; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın eski özel kalemi Sema Silkin Ün’ün CHP’den aday olacağı iddia edildi.
PM TOPLANTISI ERTELENDİ
Öte yandan CHP, bugün saat 19.00’da toplanması planlanan Parti Meclis toplantısını 03.00’e ertelendi.
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