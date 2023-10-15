CHP'deki değişim sancısı Güldür Güldür Show'a konu oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları, Güldür Güldür Show'a konu oldu.
Cumartesi günleri Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show, 11. sezonunun ilk bölümünde CHP içindeki 'değişim' tartışmalarına değinerek 'balkon', ‘sandalyeleri kaptırma’ ve ‘taban’ gibi konulara gönderme yaptı.
CHP'deki değişimin “Yeniliyoruz” adlı skeçle sahneye taşındığı bölümde Kılıçdaroğlu’nun değişimi istememesi “Kültür mirası gibi parti, hiçbir şeyi yeniletmiyorsunuz” sözleriyle anılırken, bölümden alıntılar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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