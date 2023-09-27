CHP'de değişim tartışması: İstanbul'u değişimciler kazansa bile...

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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek kurultayını Cumhuriyet TV'de değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2023 Çarşamba, 17:35

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek kurultayını Cumhuriyet TV'de değerlendirdi. 

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