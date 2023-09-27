CHP'de değişim tartışması: İstanbul'u değişimciler kazansa bile...
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek kurultayını Cumhuriyet TV'de değerlendirdi.
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek kurultayını Cumhuriyet TV'de değerlendirdi.
CHP Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Örsan Öymen Kurultay Büyük değişimin çağrısı değişim Cumhuriyet Halk Partisi
Video Haberler
- İstanbul'u değişimciler kazansa bile...
- Vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinin ayrıntıları...
- Öğrencilere kötü haber: Döner fiyatlarında rekor artış!
- Şükran Soner'in bu haftaki konuğu Şenal Sarıhan
- Balbay’dan CHP’ye ilişkin çarpıcı açıklamalar
- Kadir İnanır'dan alkışları toplayan 'barış' mesajı
- Sayıştay raporunda dikkat çeken detay!
- Artvin'e sonbahar erken geldi
- Elon Musk'ın Teknofest'e gelmesi bekleniyor!
- Türkiye’nin ilk rap müzikalı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu
- '9500 lirayı geçmeyen...'
- 80 türü var, ama sadece 6’sı faydalı
- İYİ Parti şartını açıkladı: 'Destek veririz ama...'
- Sabancı ailesinden kötü haber!
- İmamoğlu'ndan CHP'li başkana 'azar'
- Gizli takip
- Koca'dan yeni 'Eris varyantı' açıklaması
- 'Ekrem Bey için çalışın'
- İşte 9 bin 500 lirayı aşmayan modeller...