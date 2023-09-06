CHP’den 100. yıl videosu: 'Yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz'
CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle “Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz” notuyla X (Twitter) hesabından bir video yayınladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir video yayınladı.
CHP’nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi 100 yaşında! Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata’mızın gözünden bakıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi 100 yaşında!— CHP ???? (@herkesicinCHP) September 6, 2023
Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz.#cumhuriyetinyüzü pic.twitter.com/maICIhKPIo
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