CHP’den 100. yıl videosu: 'Yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz'

CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle “Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz” notuyla X (Twitter) hesabından bir video yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 20:56
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir video yayınladı.

CHP’nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi 100 yaşında! Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata’mızın gözünden bakıyoruz” ifadeleri kullanıldı.


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