CHP'den İTO Başkanı Avdagiç'e sert tepki: Uyarmanız gerekirken övüyorsunuz…

25 Ekim 2021 Pazartesi, 14:27

Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmesi sonrası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank da kurumsal kredi faiz oranlarında indirim yaptı.

Üç bankanın kararı İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avgadiç'i memnun etti. Avgadiç, MB'nin geçtiğimiz hafta aldığı sözkonusu kararla ilgili olarak bugün Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Avgadiç, şu ifadeleri kullandı:

"TCMB’nin faiz indirim kararının, kamu bankaları tarafından desteklenmesi iş dünyamızın yeni yatırımlarını teşvik edecek. 200 baz puana kadar faiz indirimi, kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşürecek. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı."

Avgadiç'in bu paylaşımına CHP'den büyük bir tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter'da paylaşımını alıntıladığı Avgadiç'e "Sayın Başkan… AKP İl Başkanı değilsiniz… İstanbul Ticaret Odası Başkanısınız…" diye seslendi. Erdoğdu, sözlerinin devamında Avgadiç'e yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomisi türbülansın içinde… Bu durumda yönetimi uyarmanız gerekirken siz yönetimi övüyorsunuz… Bu beyanınızı Başkanı olduğunuz İstanbul tacirleri kabul ediyor mu? Bir düşünün…"



