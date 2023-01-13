CHP'den milletvekili adayı olacağı iddia edilen Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'ndan açıklama

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 22:31

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 22:31

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, bugün (13 Ocak) kaleme aldığı yazısında CHP'nin Kahramanmaraş'ta 2009'da geçirdiği şüpheli bir helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'na memleketleri olan Sivas'ta birinci sıradan adaylık teklif etmeyi düşündüğünü iddia etti.

Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ekim 2022'de görüşmüştü.

Gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız.

"ADAYLIK GÜNDEMİM YOK"

Fatih Furkan Yazıcıoğlu, adaylık iddialarıyla ilgili olarak Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtladı.

"CHP'den adaylık teklifi aldınız mı" sorusuna "Hayır almadım" diyen Yazıcıoğlu, "Böyle bir gündemim de yok. Belirttiğim gibi böyle bir teklif de söz konusu değil. Benim tek gündemim Muhsin Başkan'a yönelik suikast davasının akıbetiyle ilgilenmektir" ifadelerini kullandı.

"MUHSİN BAŞKAN DAVASINA DAİR BİR GÖRÜŞMENİN BU ŞEKİLDE GÜNDEMLEŞTİRİLMESİNDEN RAHATSIZ OLDUM”

Yazıcıoğlu, "Oldu ki CHP, böyle bir teklifle karşımıza çıktı. Düşünür müsünüz" sorusuna da şu cevabı verdi:

Muhsin Başkan davasına dair bir görüşmenin bu şekilde gündemleştirilmesinden rahatsız oldum. Benim bir gündemim var, onunla ilgileniyorum. İçinde bulunmadığım bir gündemin devamı niteliğinde olacak bir şeyin ucunu açmak istemem. Bu soruya cevap vererek, olmayan bir mevzunun devamını sağlamak istemem.

"ATEŞ'İN AİLESİNİ ZİYARET, ÜSTÜME DÜŞEN BİR VAZİFE OLARAK GÖRÜYORDUM"

Yazıcıoğlu, geçen günlerde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etmişti.

Soruşturmanın gidişatını nasıl gördüğüne dair sorumuzu da yanıtlayan Fatih Furkan Yazıcıoğlu, "İnsani açıdan üstüme düşen bir vazife vardı. Acılı bir aileyi ziyaret ederek taziyemi bildirdim" diyerek sözlerini bitirdi.