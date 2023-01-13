Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu CHP'den milletvekili adayı mı olacak?

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:38

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:56

İktidara yakınlığıyla bilinen tv100 yazarı gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Altılı Masa ve CHP'nin aday çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Kelkitlioğlu, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP tarafından aday gösterileceğini öne sürdü.

Yazıcıoğlu'nun geçen sene Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyareti hatırlatan Kelkitlioğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan CHP, bu görüşme sonrası Furkan Yazıcıoğlu’nun peşini bırakmamış…

Önümüzdeki seçimlerde CHP, Furkan Yazıcıoğlu’nu Sivas’ta birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterecekmiş…

Görünen o ki, seçimlere kadar daha çok sürprizlerle karşılaşabiliriz…"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Eylül 2022'de Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu CHP Genel Merkezi'nde kabul etmiş ve görüşme sonrası "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız” açıklaması yapmıştı.