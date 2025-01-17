CHP'den peş peşe Rıza Akpolat tepkisi!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 02:33

Güncelleme: 17.01.2025 - 02:33

Rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddiasıyla şafak operasyonuyla gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 4 günün sonunda çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi.

Öte yandan, parti yetkililerinden de Akpolat'ın tutuklanma kararına tepki yağdı.

Özgür Özel, Akpolat'ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı paylaşıma şu ifadeleri kullandı:

Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak.

Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak.



Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 16, 2025

İmamoğlu ise

Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz!