CHP'den Yüceer'den cihaza bağlı hastalar için kanun teklifi

05 Nisan 2022 Salı, 11:56

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Dr. Yüceer, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşayan kronik hastaların elektrik tüketim bedelinin bir kısmının sağlık raporu dışında herhangi bir koşula bağlanmaksızın devlet tarafından karşılanması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif ile kronik ve genetik hastalığı nedeniyle tıbbi cihaz kullanmak zorunda olduğu tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporuyla teyit edilen Türk vatandaşlarının ikamet ettikleri meskenlere dair elektrik tüketim giderlerinin 240 kilovatsaate kadarki kısmı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanması önerildi.

Dr. Yüceer’in kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"FATURALARDAKİ ARTIŞ MAĞDUR ETTİ: 1 Ocak 2022 itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmiş, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım %50, üstüyse yüzde %127 zam görmüştür. 150 kilovatsaatlik sınır daha sonra 210’a, ardından da 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. 1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete sayısında yer alan ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’ uyarınca konutlara sağlanan elektrikte KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir. Ancak tüm bu yeni düzenlemelere rağmen elektrik faturalarında son 3 ayda yaşanan ciddi artış konut ve ticarethanelerde elektrik kullanan vatandaşlarımızı mağdur etmiştir. Mağdur olan kesimlerin başında sağlık sorunları nedeniyle düzeni olarak elektrikle çalışan cihaz kullanan hasta ve engelli vatandaşlarımız yer almaktadır. Bilindiği üzere kronik solunum yetmezliği olan KOAH, kalp yetmezliği, astım, bronşektazi ve akciğer kanseri hastaları oksijen tedavisi için elektrikle çalışan konsantratör adı verilen cihazlar kullanmaktadır. İlgili cihazların günlük kullanım süresi 16 saati geçmektedir. Ayrıca kronik ve genetik hastalığı nedeniyle tüm gün cihaza bağımlı olan hastalar da mevcuttur.

SOSYAL DEVLET VURGUSU: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasanın 2. maddesi gereği sosyal bir devlettir. Vatandaşların sosyal ve ekonomik hakları devletin güvencesi altındadır. Ayrıca hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın bakımı kamu kurumlarının sorumluluk ve görev alanı içerisine girmektedir. Bu bağlamda Şubat 2019’dan beri kronik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Ancak Bakanlığın sağladığı destek konut başına sadece 200 TL kadardır. Bu sınırlı desteğin bağlanması için hastanın ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurması gerekmektedir. Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı personeli tarafından da başvuru alınabilmektedir.

MEVCUT DESTEK KOŞULLU VE ÇOK SINIRLI: Kişinin kronik hastalara yönelik elektrik tüketim desteğinden yararlanması için muhtaçlık sınırının altında yaşaması, kronik hastalığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu alması, 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım yardımı almayan kronik hasta olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan kişilerin başvuruların SYD Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilmesi durumunda elektrik kullanım desteği sağlanmaktadır. 200 TL’lik bu destek nakdi değil, elektrik faturasından indirim şeklinde olmaktadır. Destek kapsamında kesintisiz güç kaynağı desteği ile yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içeren birikmiş elektrik borcu desteği de bulunmaktadır. Bu mevzuattan da açıkça anlaşıldığı üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sağladığı elektrik tüketim desteği aşırı yükselen elektrik fatura bedelleri karşısında oldukça sınırlıdır. Cihaza bağlı kronik hastaların elektrik faturalarının Bakanlığın öngördüğü 200 TL’lik desteğin çok üstünde bir meblağa karşılık geldiği açıktır. Ayrıca bahsi geçen destek tüm ihtiyaç sahiplerine değil, sadece muhtaçlık sınırının altında geliri olan kesime verilmektedir

SAĞLIK RAPORU DIŞINDA KOŞUL ARANMAMALI: Sosyal devlet ilkesi bağlamında ve yükselen elektrik faturalarının vatandaşın bütçesinde yarattığı ağırlık da dikkate alarak kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşayan kronik hastaların elektrik tüketim bedelinin bir kısmı sağlık raporu dışında herhangi bir koşula bağlanmaksızın devlet tarafından karşılanması gerekir."



