CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama
CHP’li büyükşehir belediye liderleri, ‘Büyükşehir Belediye Liderleri Buluşması’nın 11’incisinde, Tekirdağ‘da bir ortaya geldi. Toplantı bitiminde belediye başkanları ortak basın açıklaması yayımladı.
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın ev sahipliğinde Tekirdağ’da buluştu.
Toplantı sonrası başkanlar sosyal medya hesaplarından kamuoyuna ortak açıklama yayımlandı.
İşte o açıklama:
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